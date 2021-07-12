https://ria.ru/20210712/meropriyatiya-1740955146.html
В России создали критерии для проведения массовых мероприятий в регионах
В России создали критерии для проведения массовых мероприятий в регионах - РИА Новости, 12.07.2021
В России создали критерии для проведения массовых мероприятий в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о критериях для принятия регионами решения о возможности проведения массовых мероприятий. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:36
2021-07-12T16:36
2021-07-12T16:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о критериях для принятия регионами решения о возможности проведения массовых мероприятий.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В связи с сохраняющейся напряженной эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ... постановляю высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом предложений (предписания) главных государственных санитарных врачей субъектов РФ, подготовленных на основании следующих показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней (две полные календарные недели с понедельника по воскресенье)", - говорится в документе.Среди показателей указаны коэффициент распространения инфекции, темп прироста заболеваемости за неделю, а также охват тестированием населения методом ПЦР."Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 1000 до 3000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt менее или равно 0,8; Тпр не более 5,0%; ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения", - указывается в документе."Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 до 1000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt (коэффициент распространения инфекции) менее или равно 1,0; Тпр (темп прироста больных – ред.) не более 10,0%; ОТ (охват тестированием - ред) не менее 200 на 100 тысяч населения", - говорится в документе."Проведение массовых мероприятий с количеством участников более 3000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt менее или равно 0,5; Тпр отрицательный (снижение заболеваемости); ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения", - говорится в документе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
В России создали критерии для проведения массовых мероприятий в регионах
16:36 12.07.2021 (обновлено: 16:59 12.07.2021)
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о критериях для проведения массовых мероприятий
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
подписала постановление о критериях для принятия регионами решения о возможности проведения массовых мероприятий.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с сохраняющейся напряженной эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ
... постановляю высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом предложений (предписания) главных государственных санитарных врачей субъектов РФ, подготовленных на основании следующих показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней (две полные календарные недели с понедельника по воскресенье)", - говорится в документе.
Среди показателей указаны коэффициент распространения инфекции, темп прироста заболеваемости за неделю, а также охват тестированием населения методом ПЦР.
"Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 1000 до 3000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt менее или равно 0,8; Тпр не более 5,0%; ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения", - указывается в документе.
"Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 до 1000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt (коэффициент распространения инфекции) менее или равно 1,0; Тпр (темп прироста больных – ред.) не более 10,0%; ОТ (охват тестированием - ред) не менее 200 на 100 тысяч населения", - говорится в документе.
"Проведение массовых мероприятий с количеством участников более 3000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt менее или равно 0,5; Тпр отрицательный (снижение заболеваемости); ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения", - говорится в документе.