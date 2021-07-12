https://ria.ru/20210712/meropriyatiya-1740955146.html

В России создали критерии для проведения массовых мероприятий в регионах

В России создали критерии для проведения массовых мероприятий в регионах - РИА Новости, 12.07.2021

В России создали критерии для проведения массовых мероприятий в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о критериях для принятия регионами решения о возможности проведения массовых мероприятий. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:36

2021-07-12T16:36

2021-07-12T16:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о критериях для принятия регионами решения о возможности проведения массовых мероприятий.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В связи с сохраняющейся напряженной эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ... постановляю высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом предложений (предписания) главных государственных санитарных врачей субъектов РФ, подготовленных на основании следующих показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней (две полные календарные недели с понедельника по воскресенье)", - говорится в документе.Среди показателей указаны коэффициент распространения инфекции, темп прироста заболеваемости за неделю, а также охват тестированием населения методом ПЦР."Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 1000 до 3000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt менее или равно 0,8; Тпр не более 5,0%; ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения", - указывается в документе."Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 до 1000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt (коэффициент распространения инфекции) менее или равно 1,0; Тпр (темп прироста больных – ред.) не более 10,0%; ОТ (охват тестированием - ред) не менее 200 на 100 тысяч населения", - говорится в документе."Проведение массовых мероприятий с количеством участников более 3000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt менее или равно 0,5; Тпр отрицательный (снижение заболеваемости); ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740940321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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