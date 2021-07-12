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https://ria.ru/20210712/medotvod-1740994555.html
Врач назвал основания для медотвода от вакцинации
Врач назвал основания для медотвода от вакцинации - РИА Новости, 12.07.2021
Врач назвал основания для медотвода от вакцинации
Не существует особых распоряжений по медотводам от вакцинации от коронавируса, заявил врач и руководитель Лиги защиты врачей Семен Гальперин в беседе с... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:06
2021-07-12T20:10
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Не существует особых распоряжений по медотводам от вакцинации от коронавируса, заявил врач и руководитель Лиги защиты врачей Семен Гальперин в беседе с телеканалом РЕН ТВ."Отводом будут те же состояния, что и для большинства прививок: все острые заболевания в любом виде — простуды, травмы, обострение сердечно-сосудистых или иных заболеваний на настоящий момент", — объяснил он.По словам медика, также причиной не вакцинироваться станет наличие заболевания из группы аутоиммунных, например, рассеянный склероз.Специалист отметил, что аллергия не может стать противопоказанием к прививке, так как это заболевание присутствует в различной форме у каждого. Однако непереносимость компонентов вакцины — причина ее не делать, уточнил Гальперин.Прививку от коронавируса можно сделать в любом российском регионе. Жителям страны доступны вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210711/standart-1740799216.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество
Врач назвал основания для медотвода от вакцинации
20:06 12.07.2021 (обновлено: 20:10 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Врач Гальперин перечислил основания для медотвода от вакцинации против коронавируса

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МОСКВА, 12 июл РИА Новости. Не существует особых распоряжений по медотводам от вакцинации от коронавируса, заявил врач и руководитель Лиги защиты врачей Семен Гальперин в беседе с телеканалом РЕН ТВ.
"Отводом будут те же состояния, что и для большинства прививок: все острые заболевания в любом виде — простуды, травмы, обострение сердечно-сосудистых или иных заболеваний на настоящий момент", — объяснил он.
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По словам медика, также причиной не вакцинироваться станет наличие заболевания из группы аутоиммунных, например, рассеянный склероз.
Специалист отметил, что аллергия не может стать противопоказанием к прививке, так как это заболевание присутствует в различной форме у каждого. Однако непереносимость компонентов вакцины — причина ее не делать, уточнил Гальперин.
Прививку от коронавируса можно сделать в любом российском регионе. Жителям страны доступны вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
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