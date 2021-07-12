https://ria.ru/20210712/medotvod-1740994555.html

Врач назвал основания для медотвода от вакцинации

Врач назвал основания для медотвода от вакцинации - РИА Новости, 12.07.2021

Врач назвал основания для медотвода от вакцинации

Не существует особых распоряжений по медотводам от вакцинации от коронавируса, заявил врач и руководитель Лиги защиты врачей Семен Гальперин в беседе с... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:06

2021-07-12T20:06

2021-07-12T20:10

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Не существует особых распоряжений по медотводам от вакцинации от коронавируса, заявил врач и руководитель Лиги защиты врачей Семен Гальперин в беседе с телеканалом РЕН ТВ."Отводом будут те же состояния, что и для большинства прививок: все острые заболевания в любом виде — простуды, травмы, обострение сердечно-сосудистых или иных заболеваний на настоящий момент", — объяснил он.По словам медика, также причиной не вакцинироваться станет наличие заболевания из группы аутоиммунных, например, рассеянный склероз.Специалист отметил, что аллергия не может стать противопоказанием к прививке, так как это заболевание присутствует в различной форме у каждого. Однако непереносимость компонентов вакцины — причина ее не делать, уточнил Гальперин.Прививку от коронавируса можно сделать в любом российском регионе. Жителям страны доступны вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210711/standart-1740799216.html

https://ria.ru/20210711/vaktsina-1740772203.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество