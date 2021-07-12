https://ria.ru/20210712/martin-1740930482.html

Создатель "Игры престолов" Джордж Мартин снимет психологический триллер

Создатель "Игры престолов" Джордж Мартин снимет психологический триллер - РИА Новости, 12.07.2021

Создатель "Игры престолов" Джордж Мартин снимет психологический триллер

Автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому снята "Игра престолов", Джордж Мартин работает над новым сериалом. Он — исполнительный продюсер... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T18:11

2021-07-12T18:11

2021-07-12T18:11

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джордж мартин

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому снята "Игра престолов", Джордж Мартин работает над новым сериалом. Он — исполнительный продюсер экранизации книг Тони Хиллермана "Липхорн и Чи" (Leaphorn & Chee), сообщает The Hollywood Reporter.Проект называется "Темные ветра" ("Dark Winds") и позиционируется как психологический триллер. События сериала развернуться в 1970-ые годы на юго-западе США. Главные герои — двое полицейских, представителей народа навахо. Им предстоит расследовать дело о жестоком двойном убийстве, которое поставит под вопрос их убеждения и заставит примириться с травматическим прошлым. Главные роли исполнят Занн МаКларнон и Кайова Гордон. Шоураннер проекта — Винс Каландра. Производство получило разрешение на съемки на землях племен в Нью-Мексико, что случается очень редко.Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Премьера сериала запланирована на 2022 год.

https://ria.ru/20210628/martin-1738866537.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал), джордж мартин