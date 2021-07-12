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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210712/martin-1740930482.html
Создатель "Игры престолов" Джордж Мартин снимет психологический триллер
Создатель "Игры престолов" Джордж Мартин снимет психологический триллер - РИА Новости, 12.07.2021
Создатель "Игры престолов" Джордж Мартин снимет психологический триллер
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому снята "Игра престолов", Джордж Мартин работает над новым сериалом. Он — исполнительный продюсер... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:11
2021-07-12T18:11
культура
кино и сериалы
новости культуры
игра престолов (сериал)
джордж мартин
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому снята "Игра престолов", Джордж Мартин работает над новым сериалом. Он — исполнительный продюсер экранизации книг Тони Хиллермана "Липхорн и Чи" (Leaphorn &amp; Chee), сообщает The Hollywood Reporter.Проект называется "Темные ветра" ("Dark Winds") и позиционируется как психологический триллер. События сериала развернуться в 1970-ые годы на юго-западе США. Главные герои — двое полицейских, представителей народа навахо. Им предстоит расследовать дело о жестоком двойном убийстве, которое поставит под вопрос их убеждения и заставит примириться с травматическим прошлым. Главные роли исполнят Занн МаКларнон и Кайова Гордон. Шоураннер проекта — Винс Каландра. Производство получило разрешение на съемки на землях племен в Нью-Мексико, что случается очень редко.Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Премьера сериала запланирована на 2022 год.
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кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал), джордж мартин

Создатель "Игры престолов" Джордж Мартин снимет психологический триллер

18:11 12.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмериканский писатель-фантаст Джордж Мартин
Американский писатель-фантаст Джордж Мартин - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому снята "Игра престолов", Джордж Мартин работает над новым сериалом. Он — исполнительный продюсер экранизации книг Тони Хиллермана "Липхорн и Чи" (Leaphorn & Chee), сообщает The Hollywood Reporter.
Проект называется "Темные ветра" ("Dark Winds") и позиционируется как психологический триллер.
События сериала развернуться в 1970-ые годы на юго-западе США. Главные герои — двое полицейских, представителей народа навахо. Им предстоит расследовать дело о жестоком двойном убийстве, которое поставит под вопрос их убеждения и заставит примириться с травматическим прошлым.
Главные роли исполнят Занн МаКларнон и Кайова Гордон. Шоураннер проекта — Винс Каландра.
Производство получило разрешение на съемки на землях племен в Нью-Мексико, что случается очень редко.
Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Премьера сериала запланирована на 2022 год.
Американский писатель-фантаст Джордж Мартин - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 12:19Культура
Джордж Мартин рассказал, как "отомстит" шоураннерам "Игры престолов"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыИгра престолов (сериал)Джордж Мартин
 
 
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