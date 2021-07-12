https://ria.ru/20210712/martin-1740930482.html
Создатель "Игры престолов" Джордж Мартин снимет психологический триллер
Создатель "Игры престолов" Джордж Мартин снимет психологический триллер - РИА Новости, 12.07.2021
Создатель "Игры престолов" Джордж Мартин снимет психологический триллер
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому снята "Игра престолов", Джордж Мартин работает над новым сериалом. Он — исполнительный продюсер... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:11
2021-07-12T18:11
2021-07-12T18:11
культура
кино и сериалы
новости культуры
игра престолов (сериал)
джордж мартин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152652/62/1526526267_0:0:2946:1658_1920x0_80_0_0_ae29698d44245040a4e0bdad2403dc34.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому снята "Игра престолов", Джордж Мартин работает над новым сериалом. Он — исполнительный продюсер экранизации книг Тони Хиллермана "Липхорн и Чи" (Leaphorn & Chee), сообщает The Hollywood Reporter.Проект называется "Темные ветра" ("Dark Winds") и позиционируется как психологический триллер. События сериала развернуться в 1970-ые годы на юго-западе США. Главные герои — двое полицейских, представителей народа навахо. Им предстоит расследовать дело о жестоком двойном убийстве, которое поставит под вопрос их убеждения и заставит примириться с травматическим прошлым. Главные роли исполнят Занн МаКларнон и Кайова Гордон. Шоураннер проекта — Винс Каландра. Производство получило разрешение на съемки на землях племен в Нью-Мексико, что случается очень редко.Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Премьера сериала запланирована на 2022 год.
https://ria.ru/20210628/martin-1738866537.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152652/62/1526526267_0:0:2674:2005_1920x0_80_0_0_ddd493b9ec0935a1220e66c7dad9a1b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал), джордж мартин
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому снята "Игра престолов", Джордж Мартин работает над новым сериалом. Он — исполнительный продюсер экранизации книг Тони Хиллермана "Липхорн и Чи" (Leaphorn & Chee), сообщает
The Hollywood Reporter.
Проект называется "Темные ветра" ("Dark Winds") и позиционируется как психологический триллер.
События сериала развернуться в 1970-ые годы на юго-западе США. Главные герои — двое полицейских, представителей народа навахо. Им предстоит расследовать дело о жестоком двойном убийстве, которое поставит под вопрос их убеждения и заставит примириться с травматическим прошлым.
Главные роли исполнят Занн МаКларнон и Кайова Гордон. Шоураннер проекта — Винс Каландра.
Производство получило разрешение на съемки на землях племен в Нью-Мексико, что случается очень редко.
Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Премьера сериала запланирована на 2022 год.