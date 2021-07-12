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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210712/mamonov-1740882611.html
Мамонова не могут вывести из комы, сообщила его супруга
Мамонова не могут вывести из комы, сообщила его супруга - РИА Новости, 12.07.2021
Мамонова не могут вывести из комы, сообщила его супруга
Врачам не удается вывести актера и музыканта Петра Мамонова из комы, сообщила РИА Новости жена артиста Ольга. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:53
2021-07-12T11:14
культура
коронавирус в россии
коммунарка (москва)
звуки му
петр мамонов
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Врачам не удается вывести актера и музыканта Петра Мамонова из комы, сообщила РИА Новости жена артиста Ольга."Они (медики. — Прим. ред.) отменили все лекарства, но из комы он пока не выходит, делает какие-то неосознанные вещи, например глаза открывает, но все это неосознанно", — рассказала она.По словам супруги, артист находится на ИВЛ, но ему удается делать и самостоятельные вдохи. Его состояние остается крайне тяжелым, но стабильным.Петр Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в "Острове" принесла ему множество наград.Коронавирусом он заразился более двух недель назад.
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коронавирус в россии, коммунарка (москва), звуки му, петр мамонов
Мамонова не могут вывести из комы, сообщила его супруга
10:53 12.07.2021 (обновлено: 11:14 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМузыкант и актер Петр Мамонов
Музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Супруга музыканта Петра Мамонова заявила, что его не могут вывести из комы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Врачам не удается вывести актера и музыканта Петра Мамонова из комы, сообщила РИА Новости жена артиста Ольга.
"Они (медики. — Прим. ред.) отменили все лекарства, но из комы он пока не выходит, делает какие-то неосознанные вещи, например глаза открывает, но все это неосознанно", — рассказала она.
По словам супруги, артист находится на ИВЛ, но ему удается делать и самостоятельные вдохи. Его состояние остается крайне тяжелым, но стабильным.
Петр Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в "Острове" принесла ему множество наград.
Коронавирусом он заразился более двух недель назад.
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КультураКоронавирус в РоссииКоммунарка (Москва)Звуки МуПетр Мамонов
 
 
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