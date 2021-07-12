https://ria.ru/20210712/mamonov-1740882611.html

Мамонова не могут вывести из комы, сообщила его супруга

Мамонова не могут вывести из комы, сообщила его супруга - РИА Новости, 12.07.2021

Мамонова не могут вывести из комы, сообщила его супруга

Врачам не удается вывести актера и музыканта Петра Мамонова из комы, сообщила РИА Новости жена артиста Ольга. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:53

2021-07-12T10:53

2021-07-12T11:14

культура

коронавирус в россии

коммунарка (москва)

звуки му

петр мамонов

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Врачам не удается вывести актера и музыканта Петра Мамонова из комы, сообщила РИА Новости жена артиста Ольга."Они (медики. — Прим. ред.) отменили все лекарства, но из комы он пока не выходит, делает какие-то неосознанные вещи, например глаза открывает, но все это неосознанно", — рассказала она.По словам супруги, артист находится на ИВЛ, но ему удается делать и самостоятельные вдохи. Его состояние остается крайне тяжелым, но стабильным.Петр Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в "Острове" принесла ему множество наград.Коронавирусом он заразился более двух недель назад.

https://ria.ru/20210414/mamonov-1727891385.html

коммунарка (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коммунарка (москва), звуки му, петр мамонов