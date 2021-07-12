Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/makey-1740877464.html
Макей прокомментировал возможный запуск прямых авиарейсов в Крым
Макей прокомментировал возможный запуск прямых авиарейсов в Крым - РИА Новости, 12.07.2021
Макей прокомментировал возможный запуск прямых авиарейсов в Крым
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, заявил, что в данном случае Минску необходимо учитывать... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:24
2021-07-12T11:54
владимир макей
мид белоруссии
минск
в мире
белоруссия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586459140_0:168:2115:1358_1920x0_80_0_0_dbc2ba302b818c8973156cd2b1e9eec4.jpg
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, заявил, что в данном случае Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны."Что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии", - заявил Макей в интервью телеканалу Russia Today. Текст интервью размещен в понедельник на сайте телеканала.Как указал министр, для граждан Белоруссии запрета поездок в Крым не существует, но "с учетом вот этой ситуации каждый принимает решение для себя"."Я еще раз говорю, что если с точки зрения экономической это будет выгодно, то я думаю, что решение соответствующее (об открытии прямых рейсов из Белоруссии в Крым – ред.) может быть принято", - добавил глава ведомства.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым будет рад принять Лукашенко, на полуострове он почувствует себя как дома.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210703/krym-1739768540.html
https://ria.ru/20210602/sanktsii-1735270494.html
минск
белоруссия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586459140_40:0:2075:1526_1920x0_80_0_0_8ce36a2293f2a507b83db9ee217dd5c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир макей , мид белоруссии, минск, в мире, белоруссия, республика крым
Макей прокомментировал возможный запуск прямых авиарейсов в Крым
10:24 12.07.2021 (обновлено: 11:54 12.07.2021)
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ответил на вопрос о запуске прямых авиарейсов в Крым

Читать ria.ru в
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, заявил, что в данном случае Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны.
"Что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии", - заявил Макей в интервью телеканалу Russia Today. Текст интервью размещен в понедельник на сайте телеканала.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 21:29
Россия ждет Лукашенко в Крыму, заявил Песков
Как указал министр, для граждан Белоруссии запрета поездок в Крым не существует, но "с учетом вот этой ситуации каждый принимает решение для себя".
"Я еще раз говорю, что если с точки зрения экономической это будет выгодно, то я думаю, что решение соответствующее (об открытии прямых рейсов из Белоруссии в Крым – ред.) может быть принято", - добавил глава ведомства.
Пассажиры у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 15:27
В МИД Украины пригрозили Белоруссии "немедленными санкциями" в случае полетов в Крым
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым будет рад принять Лукашенко, на полуострове он почувствует себя как дома.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Владимир МакейМИД БелоруссииМинскВ миреБелоруссияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
Лента новостейМолния