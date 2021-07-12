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Макей прокомментировал возможный запуск прямых авиарейсов в Крым

Макей прокомментировал возможный запуск прямых авиарейсов в Крым - РИА Новости, 12.07.2021

Макей прокомментировал возможный запуск прямых авиарейсов в Крым

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, заявил, что в данном случае Минску необходимо учитывать... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:24

2021-07-12T10:24

2021-07-12T11:54

владимир макей

мид белоруссии

минск

в мире

белоруссия

республика крым

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, заявил, что в данном случае Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны."Что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии", - заявил Макей в интервью телеканалу Russia Today. Текст интервью размещен в понедельник на сайте телеканала.Как указал министр, для граждан Белоруссии запрета поездок в Крым не существует, но "с учетом вот этой ситуации каждый принимает решение для себя"."Я еще раз говорю, что если с точки зрения экономической это будет выгодно, то я думаю, что решение соответствующее (об открытии прямых рейсов из Белоруссии в Крым – ред.) может быть принято", - добавил глава ведомства.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым будет рад принять Лукашенко, на полуострове он почувствует себя как дома.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210703/krym-1739768540.html

https://ria.ru/20210602/sanktsii-1735270494.html

минск

белоруссия

республика крым

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