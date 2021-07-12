https://ria.ru/20210712/makeeva-1740898077.html

"Меня сжирают": бывшая мужа Макеевой объяснила свои мотивы

"Меня сжирают": бывшая мужа Макеевой объяснила свои мотивы - РИА Новости, 12.07.2021

"Меня сжирают": бывшая мужа Макеевой объяснила свои мотивы

Светлана Малькова, бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой, рассказала о своих мотивах. Своим мнением о сложившейся вокруг нее ситуации она поделилась в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:36

2021-07-12T15:36

2021-07-12T15:36

шоубиз

знаменитости

анастасия макеева

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Светлана Малькова, бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой, рассказала о своих мотивах. Своим мнением о сложившейся вокруг нее ситуации она поделилась в личном микроблоге. Светлана призналась, что ей не нравятся публикации о ней в прессе. Кроме того, она уверяет, что не хочет вернуть мужа. Мстить его нынешней жене Светлана тоже не собирается. Малькова говорит, что борется "за права женщин, оставшихся с детьми"."Я никем не хочу стать: ни Пикассо, ни Барановской! Я — это я, Светлана Малькова, у всех своя судьба, своя жизнь", — считает бывшая жена возлюбленного Макеевой.Светлана также попросила больше ни с кем ее не сравнивать. Подписчики поддержали Малькову."Света, правда на вашей стороне! Не отчаивайтесь! Вы молодец! Терпения и сил вам!", "Света, ситуация ужасная. Но вы такая умница! Надо просто это пережить. Все нормальные адекватные люди на вашей стороне", "У Вас все прекрасно, как никогда! С вами детки. Старший сын живет с отцом, но он все равно любит вас. Так что не обращайте внимание на все слухи и хейтеров. Собаки лают — караван идет!", — отреагировали пользователи.Отношения Макеевой и Романа Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Встреча Анастасии и Светланы на программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. Недавно они поделились с пользователями кадрами, на которых запечатлена их драка.

https://ria.ru/20210705/makeeva-1739979628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, анастасия макеева