Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210712/makeeva-1740898077.html
"Меня сжирают": бывшая мужа Макеевой объяснила свои мотивы
"Меня сжирают": бывшая мужа Макеевой объяснила свои мотивы - РИА Новости, 12.07.2021
"Меня сжирают": бывшая мужа Макеевой объяснила свои мотивы
Светлана Малькова, бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой, рассказала о своих мотивах. Своим мнением о сложившейся вокруг нее ситуации она поделилась в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:36
2021-07-12T15:36
шоубиз
знаменитости
анастасия макеева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727910729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_228c7b916a278433ec4cbb8538ba0a78.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Светлана Малькова, бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой, рассказала о своих мотивах. Своим мнением о сложившейся вокруг нее ситуации она поделилась в личном микроблоге. Светлана призналась, что ей не нравятся публикации о ней в прессе. Кроме того, она уверяет, что не хочет вернуть мужа. Мстить его нынешней жене Светлана тоже не собирается. Малькова говорит, что борется "за права женщин, оставшихся с детьми"."Я никем не хочу стать: ни Пикассо, ни Барановской! Я — это я, Светлана Малькова, у всех своя судьба, своя жизнь", — считает бывшая жена возлюбленного Макеевой.Светлана также попросила больше ни с кем ее не сравнивать. Подписчики поддержали Малькову."Света, правда на вашей стороне! Не отчаивайтесь! Вы молодец! Терпения и сил вам!", "Света, ситуация ужасная. Но вы такая умница! Надо просто это пережить. Все нормальные адекватные люди на вашей стороне", "У Вас все прекрасно, как никогда! С вами детки. Старший сын живет с отцом, но он все равно любит вас. Так что не обращайте внимание на все слухи и хейтеров. Собаки лают — караван идет!", — отреагировали пользователи.Отношения Макеевой и Романа Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Встреча Анастасии и Светланы на программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. Недавно они поделились с пользователями кадрами, на которых запечатлена их драка.
https://ria.ru/20210705/makeeva-1739979628.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727910729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ce0275bb77b0df12d9911238929c6ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, анастасия макеева

"Меня сжирают": бывшая мужа Макеевой объяснила свои мотивы

15:36 12.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Светлана Малькова, бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой, рассказала о своих мотивах. Своим мнением о сложившейся вокруг нее ситуации она поделилась в личном микроблоге.
"Хочу спокойствие и всего лишь! Те, кто меня хорошо знают, просят уйти в тень, видят, что меня сжирают. Я не всегда смеюсь, я не сильная, как вы считаете, у меня тоже происходят сбои!" — пишет Малькова.
Светлана призналась, что ей не нравятся публикации о ней в прессе. Кроме того, она уверяет, что не хочет вернуть мужа. Мстить его нынешней жене Светлана тоже не собирается. Малькова говорит, что борется "за права женщин, оставшихся с детьми".
"Я никем не хочу стать: ни Пикассо, ни Барановской! Я — это я, Светлана Малькова, у всех своя судьба, своя жизнь", — считает бывшая жена возлюбленного Макеевой.
Светлана также попросила больше ни с кем ее не сравнивать.
Подписчики поддержали Малькову.
"Света, правда на вашей стороне! Не отчаивайтесь! Вы молодец! Терпения и сил вам!", "Света, ситуация ужасная. Но вы такая умница! Надо просто это пережить. Все нормальные адекватные люди на вашей стороне", "У Вас все прекрасно, как никогда! С вами детки. Старший сын живет с отцом, но он все равно любит вас. Так что не обращайте внимание на все слухи и хейтеров. Собаки лают — караван идет!", — отреагировали пользователи.
Отношения Макеевой и Романа Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля.
Встреча Анастасии и Светланы на программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. Недавно они поделились с пользователями кадрами, на которых запечатлена их драка.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 19:33Шоубиз
Занимается буллингом: Макеева оценила поведение в Сети бывшей своего мужа
 
ШоубизЗнаменитостиАнастасия Макеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
Лента новостейМолния