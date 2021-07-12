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Пассажир, открывший дверь самолета в Шереметьево, рассказал свою версию
Пассажир, открывший дверь самолета в Шереметьево, рассказал свою версию - РИА Новости, 12.07.2021
Пассажир, открывший дверь самолета в Шереметьево, рассказал свою версию
Пассажир рейса Москва — Анталья Владимир Кузнецов рассказал "Москве 24", что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:54
2021-07-12T20:34
шереметьево
анталья (провинция)
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москва
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происшествия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пассажир рейса Москва — Анталья Владимир Кузнецов рассказал "Москве 24", что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно. По словам Кузнецова, самолет изначально был в неисправном состоянии: вылет задержали почти на час, двери в салон были закрыты, а кондиционер не работал."Дети плакали, им нечем было дышать, кто-то уже начал задыхаться", — подчеркнул он.Инцидент на борту самолета, который должен был вылететь из Шереметьево, произошел в ночь на 11 июля. Как писали СМИ, вылет задерживался, а в салоне было очень душно и жарко. В результате один из пассажиров открыл дверь, из-за чего произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа.Пассажиров пришлось высадить, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа. В авиакомпании "Россия" создали комиссию по расследованию инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку.
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60
Задержка рейса Москва – Анталья из-за инцидента с пассажиром
Пассажир рейса Москва – Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно.
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шереметьево, анталья (провинция), следственный комитет россии (ск рф), москва, шереметьево (аэропорт), происшествия
Пассажир, открывший дверь самолета в Шереметьево, рассказал свою версию
14:54 12.07.2021 (обновлено: 20:34 12.07.2021)
 

Пассажир рейса Москва — Анталья заявил, что открыл дверь случайно, теряя сознание от жары

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пассажир рейса Москва — Анталья Владимир Кузнецов рассказал "Москве 24", что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно.

"Я уже начал терять сознание, пот градом, сердце в районе горла остановилось, начал падать от нехватки кислорода и схватился за ручку аварийного выхода. Очнулся уже на четвереньках перед открытой дверью", — сказал он.

По словам Кузнецова, самолет изначально был в неисправном состоянии: вылет задержали почти на час, двери в салон были закрыты, а кондиционер не работал.
"Дети плакали, им нечем было дышать, кто-то уже начал задыхаться", — подчеркнул он.
Инцидент на борту самолета, который должен был вылететь из Шереметьево, произошел в ночь на 11 июля. Как писали СМИ, вылет задерживался, а в салоне было очень душно и жарко. В результате один из пассажиров открыл дверь, из-за чего произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа.

Пассажиров пришлось высадить, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа. В авиакомпании "Россия" создали комиссию по расследованию инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку.
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ШереметьевоАнталья (провинция)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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