https://ria.ru/20210712/lyuk-1740932821.html
Пассажир, открывший дверь самолета в Шереметьево, рассказал свою версию
Пассажир, открывший дверь самолета в Шереметьево, рассказал свою версию - РИА Новости, 12.07.2021
Пассажир, открывший дверь самолета в Шереметьево, рассказал свою версию
Пассажир рейса Москва — Анталья Владимир Кузнецов рассказал "Москве 24", что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:54
2021-07-12T14:54
2021-07-12T20:34
шереметьево
анталья (провинция)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пассажир рейса Москва — Анталья Владимир Кузнецов рассказал "Москве 24", что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно. По словам Кузнецова, самолет изначально был в неисправном состоянии: вылет задержали почти на час, двери в салон были закрыты, а кондиционер не работал."Дети плакали, им нечем было дышать, кто-то уже начал задыхаться", — подчеркнул он.Инцидент на борту самолета, который должен был вылететь из Шереметьево, произошел в ночь на 11 июля. Как писали СМИ, вылет задерживался, а в салоне было очень душно и жарко. В результате один из пассажиров открыл дверь, из-за чего произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа.Пассажиров пришлось высадить, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа. В авиакомпании "Россия" создали комиссию по расследованию инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку.
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Задержка рейса Москва – Анталья из-за инцидента с пассажиром
Пассажир рейса Москва – Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно.
2021-07-12T14:54
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шереметьево, анталья (провинция), следственный комитет россии (ск рф), москва, шереметьево (аэропорт), происшествия
Пассажир, открывший дверь самолета в Шереметьево, рассказал свою версию
14:54 12.07.2021 (обновлено: 20:34 12.07.2021)
Пассажир рейса Москва — Анталья заявил, что открыл дверь случайно, теряя сознание от жары