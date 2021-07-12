https://ria.ru/20210712/lyuk-1740932821.html

Пассажир, открывший дверь самолета в Шереметьево, рассказал свою версию

Пассажир, открывший дверь самолета в Шереметьево, рассказал свою версию - РИА Новости, 12.07.2021

Пассажир, открывший дверь самолета в Шереметьево, рассказал свою версию

Пассажир рейса Москва — Анталья Владимир Кузнецов рассказал "Москве 24", что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:54

2021-07-12T14:54

2021-07-12T20:34

шереметьево

анталья (провинция)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пассажир рейса Москва — Анталья Владимир Кузнецов рассказал "Москве 24", что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно. По словам Кузнецова, самолет изначально был в неисправном состоянии: вылет задержали почти на час, двери в салон были закрыты, а кондиционер не работал."Дети плакали, им нечем было дышать, кто-то уже начал задыхаться", — подчеркнул он.Инцидент на борту самолета, который должен был вылететь из Шереметьево, произошел в ночь на 11 июля. Как писали СМИ, вылет задерживался, а в салоне было очень душно и жарко. В результате один из пассажиров открыл дверь, из-за чего произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа.Пассажиров пришлось высадить, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа. В авиакомпании "Россия" создали комиссию по расследованию инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку.

https://ria.ru/20210707/puteshestviya-1740154411.html

анталья (провинция)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержка рейса Москва – Анталья из-за инцидента с пассажиром Пассажир рейса Москва – Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. 2021-07-12T14:54 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шереметьево, анталья (провинция), следственный комитет россии (ск рф), москва, шереметьево (аэропорт), происшествия