https://ria.ru/20210712/lobnya-1741009398.html

В Лобне мужчина задавил годовалого сына

В Лобне мужчина задавил годовалого сына - РИА Новости, 13.07.2021

В Лобне мужчина задавил годовалого сына

Прокуратура Московской области организовала проверку после смерти ребенка в подмосковной Лобне, по предварительной информации, на мальчика наехал на машине его... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-12T23:41

2021-07-12T23:41

2021-07-13T00:14

россия

лобня

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку после смерти ребенка в подмосковной Лобне, по предварительной информации, на мальчика наехал на машине его отец, сообщает ведомство."По предварительной информации, сегодня, 12 июля 2021 года, в деревне Аббакумово на территории частного земельного участка мужчина, двигаясь на автомобиле задним ходом, совершил наезд на своего сына 2020 года рождения. В результате чего ребёнок скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в ходе проверки установят причины и обстоятельства произошедшего. По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Лобни Игорь Березовский.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, ведомство также проводит свою проверку.

https://ria.ru/20210518/voennosluzhaschiy-1732840358.html

россия

лобня

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лобня, московская область (подмосковье), происшествия