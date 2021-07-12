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В Лобне мужчина задавил годовалого сына
В Лобне мужчина задавил годовалого сына - РИА Новости, 13.07.2021
В Лобне мужчина задавил годовалого сына
Прокуратура Московской области организовала проверку после смерти ребенка в подмосковной Лобне, по предварительной информации, на мальчика наехал на машине его... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-12T23:41
2021-07-13T00:14
россия
лобня
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку после смерти ребенка в подмосковной Лобне, по предварительной информации, на мальчика наехал на машине его отец, сообщает ведомство."По предварительной информации, сегодня, 12 июля 2021 года, в деревне Аббакумово на территории частного земельного участка мужчина, двигаясь на автомобиле задним ходом, совершил наезд на своего сына 2020 года рождения. В результате чего ребёнок скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в ходе проверки установят причины и обстоятельства произошедшего. По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Лобни Игорь Березовский.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, ведомство также проводит свою проверку.
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россия
лобня
московская область (подмосковье)
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россия, лобня, московская область (подмосковье), происшествия
В Лобне мужчина задавил годовалого сына
23:41 12.07.2021 (обновлено: 00:14 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В подмосковной Лобне мужчина задавил годовалого сына

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку после смерти ребенка в подмосковной Лобне, по предварительной информации, на мальчика наехал на машине его отец, сообщает ведомство.
"По предварительной информации, сегодня, 12 июля 2021 года, в деревне Аббакумово на территории частного земельного участка мужчина, двигаясь на автомобиле задним ходом, совершил наезд на своего сына 2020 года рождения. В результате чего ребёнок скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что в ходе проверки установят причины и обстоятельства произошедшего. По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Лобни Игорь Березовский.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, ведомство также проводит свою проверку.
 
РоссияЛобняМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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