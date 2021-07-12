https://ria.ru/20210712/les-1740911093.html

В Подмосковье временно запретили посещать леса

В Подмосковье временно запретили посещать леса - РИА Новости, 12.07.2021

В Подмосковье временно запретили посещать леса

В Подмосковье временно ограничили доступ в леса из-за опасности природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного комитета лесного хозяйства. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:13

2021-07-12T13:13

2021-07-12T15:50

природные пожары в россии

андрей разин

гидрометцентр

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Подмосковье временно ограничили доступ в леса из-за опасности природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного комитета лесного хозяйства.Запрет будет действовать с 12 по 19 июля."Эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах — установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие пять дней по данным прогноза Гидрометцентра России", — пояснил заместитель председателя правительства — министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.Нарушителям правил пожарной безопасности грозит штраф: гражданам — от четырех до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч, а юридическим — от 300 до 500 тысяч.Председатель комитета лесного хозяйства Елена Казимир, со своей стороны, рассказала, что в филиалах лесничеств "Мособллес" усилили патрулирование, на диспетчерских пунктах Центрлесхоза организовали ежедневное дежурство, создали систему контрольно-пропускных пунктов. Все силы и средства пожаротушения привели в состояние повышенной готовности, лесные дороги перекрывают шлагбаумами.

https://ria.ru/20210610/pozhar-1736434951.html

московская область (подмосковье)

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природные пожары в россии, андрей разин, гидрометцентр, общество, московская область (подмосковье)