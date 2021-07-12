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Лавров: никто в Центральной Азии не хочет стать заложником политики США

Лавров: никто в Центральной Азии не хочет стать заложником политики США - РИА Новости, 12.07.2021

Лавров: никто в Центральной Азии не хочет стать заложником политики США

Вопросы присутствия иностранных военных в странах ОДКБ подлежат согласованию в организации, появление новых военных баз не отвечает интересам безопасности в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:54

2021-07-12T13:54

2021-07-12T14:35

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

одкб

афганистан

сша

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вопросы присутствия иностранных военных в странах ОДКБ подлежат согласованию в организации, появление новых военных баз не отвечает интересам безопасности в Центральной Азии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Надо спрашивать не их (США) о том, какие планы у стран Центральной Азии, а соответствующие страны этого региона. Что касается других стран Центральной Азии - Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, - (они) являются членами Организации договора о коллективной безопасности. Все вопросы о присутствии иностранных военных на территории любого из членов ОДКБ подлежат, согласно уставу, согласованию в этих рамках", - сказал Лавров на пресс-конференции."Я не думаю, что интересам безопасности в этом регионе отвечало бы появление новых американских военных объектов в Центральной Азии", - подчеркнул глава МИД РФ, назвав показательным факт, что ни одна из центральноазиатских стран каких-либо обращений о необходимости провести соответствующие консультации в ОДКБ не подавала.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя перспективы появления баз США в Центральной Азии, усомнился, что какие-то страны региона заинтересованы в том, чтобы стать заложниками политики Штатов."Не думаю, что в чьих бы то ни было интересах превращать себя в заложника такой политики, таких намерений США, вызывая на себя ответный удар", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210712/taliby-1740896115.html

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740911544.html

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

афганистан

сша

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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), одкб, афганистан, сша, в мире