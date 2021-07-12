https://ria.ru/20210712/lager-1740926970.html

Под Новосибирском завели дело после стрельбы в палаточном лагере

Под Новосибирском завели дело после стрельбы в палаточном лагере - РИА Новости, 12.07.2021

Под Новосибирском завели дело после стрельбы в палаточном лагере

Следователи в Новосибирской области после проверки по факту стрельбы в палаточном лагере возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает в понедельник СУСК по... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:30

2021-07-12T14:30

2021-07-12T14:30

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

новосибирская область

болотнинский район

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Следователи в Новосибирской области после проверки по факту стрельбы в палаточном лагере возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает в понедельник СУСК по региону.Ранее в управлении сообщали, что около 50 детей со специалистами Болотнинского молодежного центра поехали в село Корнилово в полевой палаточный лагерь на двое суток. Вечером 5 июля, когда все были на речке, "со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрельбу в воздух". Была организована проверка по статье о хулиганстве с применением оружия."По результатам проведенной доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о стрельбе в воздух из ружей вблизи палаточного лагеря в районе села Корнилово Болотнинского района Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 213 УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее ход и результаты проверки председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства.Следователи установили, что 5 по 7 июля в селе проходил выездной военно-спортивный туристический семинар патриотической направленности "Патриот 2021", в котором приняли участие 42 человека, из них 27 несовершеннолетних в возрасте от 12 лет."Шестого июля группа неустановленных лиц приблизилась к месту проведения семинара и на расстоянии около 70-100 метров произвела в воздух около 8-10 выстрелов из оружия. В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы события преступления, произведен осмотр оружия с участием специалиста-баллиста, изъяты документы, подтверждающие законность использования оружия, устанавливаются причины и условия произошедшего", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20210702/lager-1739583606.html

https://ria.ru/20210708/novosibirsk-1740474878.html

новосибирская область

болотнинский район

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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, новосибирская область, болотнинский район, происшествия