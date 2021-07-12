https://ria.ru/20210712/kurenie-1740868660.html

Ученые выяснили, почему курение вейпов разрушает легкие

Ученые выяснили, почему курение вейпов разрушает легкие - РИА Новости, 12.07.2021

Ученые выяснили, почему курение вейпов разрушает легкие

Длительное воздействие паров электронных сигарет (вейпов) запускает процесс разрушения легочной ткани курильщиков, рассказали РИА Новости сотрудники Крымского... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:11

2021-07-12T09:11

2021-07-12T10:23

крымский федеральный университет (кфу)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574316327_0:9:3067:1734_1920x0_80_0_0_e5fdd6a75e6b4cffc09df307d8b04e59.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Длительное воздействие паров электронных сигарет (вейпов) запускает процесс разрушения легочной ткани курильщиков, рассказали РИА Новости сотрудники Крымского федерального университета (КФУ).В ходе исследования они изучали на лабораторных крысах, как курение вейпов сказывается на состоянии легких."Мы разделили грызунов на три группы: контрольная группа, группа, подвергавшаяся воздействию паров безникотиновой курительной смеси, и особи, на которых мы изучали действие паров аналогичной смеси, но с содержанием никотина в концентрации шесть миллиграммов на миллилитр", — рассказал доцент кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии имени Георгиевского КФУ Леонид Алиев.По его словам, через 40 дней у крыс возникли биохимические изменения — значительно повысился уровень активности так называемых трипсиноподобных протеиназ (ферментов, расщепляющих молекулы белков), в результате чего начался процесс разрушения белков легочной ткани."Это связано с повышением активности фагоцитарных клеток, выделяемых ими элатазы, трипсиноподобных протеиназ и снижением активности белков-ингибиторов", — сказал Алиев. Он отметил, что в норме ингибиторы отвечают за защиту тканей от возможного деструктивного действия некоторых ферментов, но из-за регулярного вдыхания паров вейпа этот механизм нарушается.Исследование показало, что никотиновые смеси оказывают более тяжелое воздействие на организм — это подтверждается тем, что уровень активности трипсиноподобных протеиназ оказался почти на 50 процентов выше, чем при вдыхании не содержащих никотин аналогов. Но и безникотиновые пары электронных сигарет приводят к снижению факторов защиты легких, предупреждают специалисты. Вред от таких паров они объясняют присутствием в них токсичного газа формальдегида.Особую роль при этом играют так называемые свободные радикалы. Это молекулы с высокой реакционной способностью, которые повреждают клеточные структуры, из-за чего могут высвобождаться протеиназы."Содержание этих молекул значительно увеличивается и в табачном дыму, и в парах различных курительных смесей. Легкие имеют очень мощную защиту от внешних факторов, но если у человека есть генетическая предрасположенность к заболеваниям дыхательной системы или дефекты в ней, то воздействие агрессивных веществ непременно приведет к хроническим болезням", — сказал проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин.Поэтому, подчеркнул он, курение даже безникотиновых смесей грозит целым рядом непредвиденных проблем со здоровьем.

https://ria.ru/20210606/kurenie-1735854863.html

https://ria.ru/20210209/kurenie-1596749233.html

https://ria.ru/20210126/kalyan-1594568210.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский федеральный университет (кфу), общество