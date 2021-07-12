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Блинкен назвал заявление Кубы о причастности США к протестам ошибкой

Блинкен назвал заявление Кубы о причастности США к протестам ошибкой - РИА Новости, 12.07.2021

Блинкен назвал заявление Кубы о причастности США к протестам ошибкой

Вашингтон опровергает заявления кубинских властей о том, что за протестами на Кубе стоят США, это "серьезная ошибка", заявил журналистам в понедельник... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T22:27

2021-07-12T22:27

2021-07-12T22:27

энтони блинкен

куба

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Вашингтон опровергает заявления кубинских властей о том, что за протестами на Кубе стоят США, это "серьезная ошибка", заявил журналистам в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен."Думаю, что для кубинского режима будет серьезной ошибкой интерпретировать то, что происходит в десятках городов острова как результат того, что сделали США, это говорит о том, что они просто не слышат голоса кубинцев", - сказал Блинкен.По его словам, жители Кубы "устали" как от политических репрессий, нехватки еды и неадекватного ответа на пандемию коронавируса. "(Именно) это мы слышим и видим на Кубе и это отражение мнения кубинцев, а не (результат действий) США или кого-то еще", - сказал Блинкен.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.

куба

вашингтон (город)

сша

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Акции в поддержку кубинских протестов в Майами На Кубе первые за много лет протесты – в 8 городах, включая Гавану. Манифестанты требуют свободных выборов и решения социальных проблем. Акции в поддержку кубинских протестов прошли в Майами. 2021-07-12T22:27 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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