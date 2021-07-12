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Блинкен назвал заявление Кубы о причастности США к протестам ошибкой
Блинкен назвал заявление Кубы о причастности США к протестам ошибкой - РИА Новости, 12.07.2021
Блинкен назвал заявление Кубы о причастности США к протестам ошибкой
Вашингтон опровергает заявления кубинских властей о том, что за протестами на Кубе стоят США, это "серьезная ошибка", заявил журналистам в понедельник... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:27
2021-07-12T22:27
2021-07-12T22:27
энтони блинкен
куба
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Вашингтон опровергает заявления кубинских властей о том, что за протестами на Кубе стоят США, это "серьезная ошибка", заявил журналистам в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен."Думаю, что для кубинского режима будет серьезной ошибкой интерпретировать то, что происходит в десятках городов острова как результат того, что сделали США, это говорит о том, что они просто не слышат голоса кубинцев", - сказал Блинкен.По его словам, жители Кубы "устали" как от политических репрессий, нехватки еды и неадекватного ответа на пандемию коронавируса. "(Именно) это мы слышим и видим на Кубе и это отражение мнения кубинцев, а не (результат действий) США или кого-то еще", - сказал Блинкен.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.
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Акции в поддержку кубинских протестов в Майами
На Кубе первые за много лет протесты – в 8 городах, включая Гавану. Манифестанты требуют свободных выборов и решения социальных проблем. Акции в поддержку кубинских протестов прошли в Майами.
2021-07-12T22:27
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видео, энтони блинкен, куба, вашингтон (город), сша, в мире
Блинкен назвал заявление Кубы о причастности США к протестам ошибкой
Госсекретарь Блинкен назвал заявление Кубы о причастности США к протестам ошибкой