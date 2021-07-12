https://ria.ru/20210712/kuba-1740992088.html
В ООН высказались о протестах на Кубе
В ООН высказались о протестах на Кубе - РИА Новости, 12.07.2021
В ООН высказались о протестах на Кубе
ООН выступает за уважение свободы мирных собраний и выражения, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:42
2021-07-12T19:42
2021-07-12T19:42
фархан хак
куба
гавана
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740961672_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_90c34eefbb8e266abdc03db6d486b63c.jpg
ООН, 12 июл – РИА Новости. ООН выступает за уважение свободы мирных собраний и выражения, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ситуацию с беспорядками на Кубе."Вы в курсе нашей обычной, принципиальной позиции о необходимости полного уважения свободы выражений и мирных собраний. И мы ожидаем, что так будет и в этом случае. Мы следим за демонстрациями", - сказал Хак.По его словам, в ООН хотят убедиться в том, что основные права человека, в том числе свобода выражения и свобода мирных собраний, соблюдаются.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану. В ответ сторонники правительства и коммунистов провели собственные марши в городах страны после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям.
куба
гавана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740961672_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_21f45bcec77c51da03dd996f3afa5cf4.jpg
Акции в поддержку кубинских протестов в Майами
На Кубе первые за много лет протесты – в 8 городах, включая Гавану. Манифестанты требуют свободных выборов и решения социальных проблем. Акции в поддержку кубинских протестов прошли в Майами.
2021-07-12T19:42
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, фархан хак, куба, гавана, оон, в мире
В ООН высказались о протестах на Кубе
ООН выступила за уважение свободы мирных собраний и выражения на Кубе