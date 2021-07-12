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В ООН высказались о протестах на Кубе

В ООН высказались о протестах на Кубе - РИА Новости, 12.07.2021

В ООН высказались о протестах на Кубе

ООН выступает за уважение свободы мирных собраний и выражения, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T19:42

2021-07-12T19:42

2021-07-12T19:42

фархан хак

куба

гавана

оон

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ООН, 12 июл – РИА Новости. ООН выступает за уважение свободы мирных собраний и выражения, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ситуацию с беспорядками на Кубе."Вы в курсе нашей обычной, принципиальной позиции о необходимости полного уважения свободы выражений и мирных собраний. И мы ожидаем, что так будет и в этом случае. Мы следим за демонстрациями", - сказал Хак.По его словам, в ООН хотят убедиться в том, что основные права человека, в том числе свобода выражения и свобода мирных собраний, соблюдаются.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану. В ответ сторонники правительства и коммунистов провели собственные марши в городах страны после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям.

куба

гавана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акции в поддержку кубинских протестов в Майами На Кубе первые за много лет протесты – в 8 городах, включая Гавану. Манифестанты требуют свободных выборов и решения социальных проблем. Акции в поддержку кубинских протестов прошли в Майами. 2021-07-12T19:42 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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