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В ООН высказались о протестах на Кубе
В ООН высказались о протестах на Кубе - РИА Новости, 12.07.2021
В ООН высказались о протестах на Кубе
ООН выступает за уважение свободы мирных собраний и выражения, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:42
2021-07-12T19:42
фархан хак
куба
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ООН, 12 июл – РИА Новости. ООН выступает за уважение свободы мирных собраний и выражения, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ситуацию с беспорядками на Кубе."Вы в курсе нашей обычной, принципиальной позиции о необходимости полного уважения свободы выражений и мирных собраний. И мы ожидаем, что так будет и в этом случае. Мы следим за демонстрациями", - сказал Хак.По его словам, в ООН хотят убедиться в том, что основные права человека, в том числе свобода выражения и свобода мирных собраний, соблюдаются.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану. В ответ сторонники правительства и коммунистов провели собственные марши в городах страны после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Акции в поддержку кубинских протестов в Майами
На Кубе первые за много лет протесты – в 8 городах, включая Гавану. Манифестанты требуют свободных выборов и решения социальных проблем. Акции в поддержку кубинских протестов прошли в Майами.
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видео, фархан хак, куба, гавана, оон, в мире
В ООН высказались о протестах на Кубе
ООН, 12 июл – РИА Новости. ООН выступает за уважение свободы мирных собраний и выражения, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ситуацию с беспорядками на Кубе.
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В ООН высказались о протестах на Кубе
19:42 12.07.2021
 
© REUTERS / Javier BarbanchoАкция протеста в поддержку Кубы в Мадриде
Акция протеста в поддержку Кубы в Мадриде - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© REUTERS / Javier Barbancho

ООН выступила за уважение свободы мирных собраний и выражения на Кубе

Читать ria.ru в
ООН, 12 июл – РИА Новости. ООН выступает за уважение свободы мирных собраний и выражения, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ситуацию с беспорядками на Кубе.
"Вы в курсе нашей обычной, принципиальной позиции о необходимости полного уважения свободы выражений и мирных собраний. И мы ожидаем, что так будет и в этом случае. Мы следим за демонстрациями", - сказал Хак.
По его словам, в ООН хотят убедиться в том, что основные права человека, в том числе свобода выражения и свобода мирных собраний, соблюдаются.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану. В ответ сторонники правительства и коммунистов провели собственные марши в городах страны после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям.
 
Фархан ХакКубаГаванаООНВ мире
 
 
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