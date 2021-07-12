Президент Кубы призвал сторонников к диалогу с протестующими
17:35 12.07.2021 (обновлено: 17:42 12.07.2021)
Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников к диалогу с протестующими
МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. ППрезидент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что власти не нацелены на конфронтацию с протестующими - жители Кубы, которые накануне столкнулись с уличным насилием в ходе антиправительственных протестов, вышли защитить свою революцию и свои гражданские права.
"Нас обвиняют в том, что мы не ищем политического решения и выводим на улицы людей, чтобы противостоять другим людям. Мы не созываем людей против других людей, а призываем народ защищать свою революцию и свои права. И сознательный народ услышал нас", - заявил политик, выступая в телеобращении, которое транслирует канал Caribe.
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По словам политика, есть множество форм выражения протеста - и для революционеров, и для противников революции, но вчера на Кубе наблюдались не мирные акции, а насилие и вандализм.
"Мы не призывали к силовым или насильственным акциям - народ вышел, потому что столкнулся с насилием, он защищает себя и свои права ... Цель беспорядков - фрагментировать, разделить народ, страну, правительство и партию", - добавил Диас-Канель.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану. В ответ сторонники правительства и коммунистов провели собственные марши в городах страны после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям.