Байден прокомментировал ситуацию на Кубе
17:09 12.07.2021 (обновлено: 21:11 12.07.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
© POOL
Байден заявил, что США поддерживают право кубинского народа на мирные протесты
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирные протесты и свободное определение своего будущего, заявил в понедельник президент США Джо Байден, комментируя последние события в островном государстве.
"Мы поддерживаем народ Кубы и их настойчивый призыв к свободе и избавлению от трагической хватки пандемии, а также продолжающихся десятилетиями репрессий и экономических страданий, которым он подвергался со стороны авторитарного кубинского режима", - сказал Байден, чьи слова приводит на своем сайте Белый дом.
Американский лидер указал, что кубинский народ "смело отстаивает свои базовые и универсальные права". "Эти права, включая право на мирный протест и свободное определение своего будущего, должны соблюдаться. Соединенные Штаты призывают режим Кубы услышать свой народ и служить во имя его нужд в этот жизненно важный момент, а не обогащаться", - подчеркнул президент США.
Позднее Байден призвал стороны воздержаться от насилия.
"США твердо поддерживают народ Кубы, и мы призываем правительство страны воздержаться от насилия и попыток заглушить голос кубинского народа", - сказал Байден, чье выступление транслировал телеканал Fox News.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.