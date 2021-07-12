https://ria.ru/20210712/kuba-1740961183.html

Байден прокомментировал ситуацию на Кубе

Байден прокомментировал ситуацию на Кубе - РИА Новости, 12.07.2021

Байден прокомментировал ситуацию на Кубе

Соединенные Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирные протесты и свободное определение своего будущего, заявил в понедельник президент США Джо Байден, РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:09

2021-07-12T17:09

2021-07-12T21:11

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирные протесты и свободное определение своего будущего, заявил в понедельник президент США Джо Байден, комментируя последние события в островном государстве."Мы поддерживаем народ Кубы и их настойчивый призыв к свободе и избавлению от трагической хватки пандемии, а также продолжающихся десятилетиями репрессий и экономических страданий, которым он подвергался со стороны авторитарного кубинского режима", - сказал Байден, чьи слова приводит на своем сайте Белый дом.Американский лидер указал, что кубинский народ "смело отстаивает свои базовые и универсальные права". "Эти права, включая право на мирный протест и свободное определение своего будущего, должны соблюдаться. Соединенные Штаты призывают режим Кубы услышать свой народ и служить во имя его нужд в этот жизненно важный момент, а не обогащаться", - подчеркнул президент США.Позднее Байден призвал стороны воздержаться от насилия."США твердо поддерживают народ Кубы, и мы призываем правительство страны воздержаться от насилия и попыток заглушить голос кубинского народа", - сказал Байден, чье выступление транслировал телеканал Fox News.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акции в поддержку кубинских протестов в Майами На Кубе первые за много лет протесты – в 8 городах, включая Гавану. Манифестанты требуют свободных выборов и решения социальных проблем. Акции в поддержку кубинских протестов прошли в Майами. 2021-07-12T17:09 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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