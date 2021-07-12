Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/kuba-1740961183.html
Байден прокомментировал ситуацию на Кубе
Байден прокомментировал ситуацию на Кубе - РИА Новости, 12.07.2021
Байден прокомментировал ситуацию на Кубе
Соединенные Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирные протесты и свободное определение своего будущего, заявил в понедельник президент США Джо Байден, РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:09
2021-07-12T21:11
джо байден
куба
гавана
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737273925_0:0:2859:1608_1920x0_80_0_0_8836e13970596441579399c25abbaa48.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирные протесты и свободное определение своего будущего, заявил в понедельник президент США Джо Байден, комментируя последние события в островном государстве."Мы поддерживаем народ Кубы и их настойчивый призыв к свободе и избавлению от трагической хватки пандемии, а также продолжающихся десятилетиями репрессий и экономических страданий, которым он подвергался со стороны авторитарного кубинского режима", - сказал Байден, чьи слова приводит на своем сайте Белый дом.Американский лидер указал, что кубинский народ "смело отстаивает свои базовые и универсальные права". "Эти права, включая право на мирный протест и свободное определение своего будущего, должны соблюдаться. Соединенные Штаты призывают режим Кубы услышать свой народ и служить во имя его нужд в этот жизненно важный момент, а не обогащаться", - подчеркнул президент США.Позднее Байден призвал стороны воздержаться от насилия."США твердо поддерживают народ Кубы, и мы призываем правительство страны воздержаться от насилия и попыток заглушить голос кубинского народа", - сказал Байден, чье выступление транслировал телеканал Fox News.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.
куба
гавана
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Акции в поддержку кубинских протестов в Майами
На Кубе первые за много лет протесты – в 8 городах, включая Гавану. Манифестанты требуют свободных выборов и решения социальных проблем. Акции в поддержку кубинских протестов прошли в Майами.
2021-07-12T17:09
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737273925_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6bee8a215c9f400b32b3cbac104bb1e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, джо байден, куба, гавана, сша, в мире
Байден прокомментировал ситуацию на Кубе
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирные протесты и свободное определение своего будущего, заявил в понедельник президент США Джо Байден, комментируя последние события в островном государстве.
2021-07-12T17:09
true
PT0M25S
Байден прокомментировал ситуацию на Кубе
17:09 12.07.2021 (обновлено: 21:11 12.07.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
© POOL
Перейти в фотобанк

Байден заявил, что США поддерживают право кубинского народа на мирные протесты

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирные протесты и свободное определение своего будущего, заявил в понедельник президент США Джо Байден, комментируя последние события в островном государстве.
"Мы поддерживаем народ Кубы и их настойчивый призыв к свободе и избавлению от трагической хватки пандемии, а также продолжающихся десятилетиями репрессий и экономических страданий, которым он подвергался со стороны авторитарного кубинского режима", - сказал Байден, чьи слова приводит на своем сайте Белый дом.
Американский лидер указал, что кубинский народ "смело отстаивает свои базовые и универсальные права". "Эти права, включая право на мирный протест и свободное определение своего будущего, должны соблюдаться. Соединенные Штаты призывают режим Кубы услышать свой народ и служить во имя его нужд в этот жизненно важный момент, а не обогащаться", - подчеркнул президент США.
Позднее Байден призвал стороны воздержаться от насилия.
"США твердо поддерживают народ Кубы, и мы призываем правительство страны воздержаться от насилия и попыток заглушить голос кубинского народа", - сказал Байден, чье выступление транслировал телеканал Fox News.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.
 
Джо БайденКубаГаванаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму пригласили миссию ЕС приехать с визитом
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
Лента новостейМолния