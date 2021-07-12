https://ria.ru/20210712/kuba-1740921469.html

В МИД назвали вмешательство извне в дела Кубы недопустимым

В МИД назвали вмешательство извне в дела Кубы недопустимым - РИА Новости, 12.07.2021

В МИД назвали вмешательство извне в дела Кубы недопустимым

Россия считает недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства Кубы, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:07

2021-07-12T14:07

2021-07-12T14:46

джейк салливан

сша

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

куба

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия считает недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства Кубы, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Считаем недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на Острове", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в понедельник.В воскресенье жители Кубы, поддерживающие правительство и революцию, вышли на улицы во многих городах страны после призыва президента Мигеля Диаса-Канеля. Судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.На видео, которые циркулируют в соцсетях, в одном из городов противостоящие марши встретились и начали обкидывать друг друга камнями, в другом слышны выстрелы. Информации о пострадавших на улицах не поступает.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник заявил, что США поддерживают право на свободу собраний кубинцев и будут решительно осуждать любое применение насилия к протестующим.

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/kuba-1740898616.html

https://ria.ru/20210711/kuba-1740849999.html

сша

россия

куба

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джейк салливан, сша, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), куба, в мире