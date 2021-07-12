https://ria.ru/20210712/kuba-1740877238.html
Президент Кубы обвинил США в финансировании протестов в стране
Президент Кубы обвинил США в финансировании протестов в стране - РИА Новости, 12.07.2021
Президент Кубы обвинил США в финансировании протестов в стране
Некоторые участники демонстраций на Кубе получают от США деньги за разжигание протестов, заявил президент Мигель Диас-Канель. Видео его выступления опубликовано РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:21
2021-07-12T10:21
2021-07-12T11:17
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Некоторые участники демонстраций на Кубе получают от США деньги за разжигание протестов, заявил президент Мигель Диас-Канель. Видео его выступления опубликовано на сайте Коммунистической партии Кубы."Есть группа людей <…> наемных, которым платит правительство США, платит опосредованно через американские правительственные агентства, чтобы организовать такого рода демонстрации", — сказал президент. Накануне на Кубе прошли первые за многие годы массовые протесты: на улицы вышли тысячи человек, которые требовали проведения свободных выборов и решения социальных проблем. Как пишут местные СМИ, акции состоялись в восьми городах, в том числе в Гаване.Сторонники действующей власти в ответ провели в пяти городах, включая столицу, свои марши. В некоторых местах не обошлось без столкновений: люди закидывали друг друга камнями, были слышны выстрелы. Информации о пострадавших нет.Акция в городе Матансас на северном побережье острова вылилась в беспорядки. Там протестующие разграбили валютный магазин и перевернули несколько автомобилей.
https://ria.ru/20210712/kuba-1740873187.html
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мигель диас-канель, куба, гавана, сша, в мире
Президент Кубы обвинил США в финансировании протестов в стране
10:21 12.07.2021 (обновлено: 11:17 12.07.2021)
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что некоторые протестующие получают деньги от США