Президент Кубы признал, что часть жителей недовольна ситуацией в стране
© Радио SputnikПортрет Че Гевары на Площади революции
© Радио Sputnik
Президент Кубы Мигель Диас-Канель признал, что некоторые жители недовольны ситуацией в стране
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Некоторые кубинцы недовольны текущей ситуацией в стране, признал президент Кубы Мигель Диас-Канель, разговаривая со сторонниками на улице в муниципалитете Сан-Антонио-де-лос-Баньос.
Ранее жители Кубы, поддерживающие правительство и революцию, вышли на улицы во многих городах страны после призыва президента Диаса-Канеля.
"(Есть люди, испытывающие) недовольство ситуацией, в которой они живут", - сказал он. Видео с его речью размещено на сайте Коммунистической партии Кубы.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.
Многочисленные марши сторонников правительства и коммунистов прошли не менее чем в пяти городах, включая столицу, после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям. На видео, которые циркулируют в соцсетях, в одном из городов противостоящие марши встретились и начали обкидывать друг друга камнями, в другом слышны выстрелы. Информации о пострадавших на улицах не поступает.
В ходе беспорядков, которые ранее устроили протестующие в городе Матансас на северном побережье, был разграблен валютный магазин Panorama, перевернуты некоторые автомобили, более серьезных инцидентов не зафиксировано.