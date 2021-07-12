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Президент Кубы признал, что часть жителей недовольна ситуацией в стране
Президент Кубы признал, что часть жителей недовольна ситуацией в стране - РИА Новости, 12.07.2021
Президент Кубы признал, что часть жителей недовольна ситуацией в стране
Некоторые кубинцы недовольны текущей ситуацией в стране, признал президент Кубы Мигель Диас-Канель, разговаривая со сторонниками на улице в муниципалитете... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:50
2021-07-12T09:50
мигель диас-канель
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Некоторые кубинцы недовольны текущей ситуацией в стране, признал президент Кубы Мигель Диас-Канель, разговаривая со сторонниками на улице в муниципалитете Сан-Антонио-де-лос-Баньос.Ранее жители Кубы, поддерживающие правительство и революцию, вышли на улицы во многих городах страны после призыва президента Диаса-Канеля.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.Многочисленные марши сторонников правительства и коммунистов прошли не менее чем в пяти городах, включая столицу, после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям. На видео, которые циркулируют в соцсетях, в одном из городов противостоящие марши встретились и начали обкидывать друг друга камнями, в другом слышны выстрелы. Информации о пострадавших на улицах не поступает.В ходе беспорядков, которые ранее устроили протестующие в городе Матансас на северном побережье, был разграблен валютный магазин Panorama, перевернуты некоторые автомобили, более серьезных инцидентов не зафиксировано.
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мигель диас-канель, куба, в мире
Президент Кубы признал, что часть жителей недовольна ситуацией в стране
09:50 12.07.2021
 
© Радио SputnikПортрет Че Гевары на Площади революции
Портрет Че Гевары на Площади революции - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Радио Sputnik

Президент Кубы Мигель Диас-Канель признал, что некоторые жители недовольны ситуацией в стране

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Некоторые кубинцы недовольны текущей ситуацией в стране, признал президент Кубы Мигель Диас-Канель, разговаривая со сторонниками на улице в муниципалитете Сан-Антонио-де-лос-Баньос.
Ранее жители Кубы, поддерживающие правительство и революцию, вышли на улицы во многих городах страны после призыва президента Диаса-Канеля.
"(Есть люди, испытывающие) недовольство ситуацией, в которой они живут", - сказал он. Видео с его речью размещено на сайте Коммунистической партии Кубы.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.
Многочисленные марши сторонников правительства и коммунистов прошли не менее чем в пяти городах, включая столицу, после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям. На видео, которые циркулируют в соцсетях, в одном из городов противостоящие марши встретились и начали обкидывать друг друга камнями, в другом слышны выстрелы. Информации о пострадавших на улицах не поступает.
В ходе беспорядков, которые ранее устроили протестующие в городе Матансас на северном побережье, был разграблен валютный магазин Panorama, перевернуты некоторые автомобили, более серьезных инцидентов не зафиксировано.
 
Мигель Диас-КанельКубаВ мире
 
 
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