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На Кубе тысячи человек вышли на акции в поддержку правительства
На Кубе тысячи человек вышли на акции в поддержку правительства - РИА Новости, 12.07.2021
На Кубе тысячи человек вышли на акции в поддержку правительства
В нескольких городах Кубы люди выступили в поддержку правительства и президента. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T08:16
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мигель диас-канель
куба
гавана
в мире
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МЕХИКО, 12 июл — РИА Новости. В нескольких городах Кубы люди выступили в поддержку правительства и президента."Мы еще раз покажем, что наша революция крепка, ее поддерживают в народе, и мы продолжим побеждать в нашей борьбе", — заявил в эфире Canal Caribe один из участников коммунистического марша в Сан-Антонио де лос Баньос.В этом муниципалитете к северо-западу от Гаваны к акции присоединился глава республики Мигель Диас-Канель. Разговаривая со сторонниками, он признал недовольство среди людей текущей ситуацией, но указал на активное участие в протестах американских организаций и людей, получающих деньги за разжигание розни.Накануне на улицы кубинских городов вышли тысячи людей. Они требуют проведения свободных выборов и устранения социальных проблем. По данным местных СМИ, антиправительственные акции затронули восемь населенных пунктов, включая Гавану.Вскоре начались и марши в поддержку действующей власти, они проходят в пяти городах, в том числе и в столице. В некоторых местах это привело к столкновениям: люди стали закидывать друг друга камнями, где-то были слышны выстрелы. Информации о пострадавших нет.Во время беспорядков в городе Матансас на северном побережье протестующие разграбили валютный магазин Panorama, перевернули несколько автомобилей. О других серьезных инцидентах пока не сообщалось.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
Антиправительственные протесты на Кубе
На Кубе первые за много лет протесты – в 8 городах, включая Гавану. Манифестанты требуют свободных выборов и решения социальных проблем.
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видео, мигель диас-канель, куба, гавана, в мире
На Кубе тысячи человек вышли на акции в поддержку правительства
МЕХИКО, 12 июл — РИА Новости. В нескольких городах Кубы люди выступили в поддержку правительства и президента.
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На Кубе тысячи человек вышли на акции в поддержку правительства
08:16 12.07.2021 (обновлено: 09:41 12.07.2021)
 
© REUTERS / StringerУчастники акции в поддержку правительства и президента в Гаване, Куба
Участники акции в поддержку правительства и президента в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© REUTERS / Stringer

Кубинцы, поддерживающие правительство и революцию, вышли на улицы после призыва президента

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 12 июл — РИА Новости. В нескольких городах Кубы люди выступили в поддержку правительства и президента.
"Мы еще раз покажем, что наша революция крепка, ее поддерживают в народе, и мы продолжим побеждать в нашей борьбе", — заявил в эфире Canal Caribe один из участников коммунистического марша в Сан-Антонио де лос Баньос.
В этом муниципалитете к северо-западу от Гаваны к акции присоединился глава республики Мигель Диас-Канель.
Разговаривая со сторонниками, он признал недовольство среди людей текущей ситуацией, но указал на активное участие в протестах американских организаций и людей, получающих деньги за разжигание розни.
Накануне на улицы кубинских городов вышли тысячи людей. Они требуют проведения свободных выборов и устранения социальных проблем. По данным местных СМИ, антиправительственные акции затронули восемь населенных пунктов, включая Гавану.
Вскоре начались и марши в поддержку действующей власти, они проходят в пяти городах, в том числе и в столице. В некоторых местах это привело к столкновениям: люди стали закидывать друг друга камнями, где-то были слышны выстрелы. Информации о пострадавших нет.
Во время беспорядков в городе Матансас на северном побережье протестующие разграбили валютный магазин Panorama, перевернули несколько автомобилей. О других серьезных инцидентах пока не сообщалось.
 
Мигель Диас-КанельКубаГаванаВ мире
 
 
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