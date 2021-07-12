https://ria.ru/20210712/kuba-1740864447.html

На Кубе тысячи человек вышли на акции в поддержку правительства

На Кубе тысячи человек вышли на акции в поддержку правительства - РИА Новости, 12.07.2021

На Кубе тысячи человек вышли на акции в поддержку правительства

В нескольких городах Кубы люди выступили в поддержку правительства и президента. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T08:16

2021-07-12T08:16

2021-07-12T09:41

мигель диас-канель

куба

гавана

в мире

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МЕХИКО, 12 июл — РИА Новости. В нескольких городах Кубы люди выступили в поддержку правительства и президента."Мы еще раз покажем, что наша революция крепка, ее поддерживают в народе, и мы продолжим побеждать в нашей борьбе", — заявил в эфире Canal Caribe один из участников коммунистического марша в Сан-Антонио де лос Баньос.В этом муниципалитете к северо-западу от Гаваны к акции присоединился глава республики Мигель Диас-Канель. Разговаривая со сторонниками, он признал недовольство среди людей текущей ситуацией, но указал на активное участие в протестах американских организаций и людей, получающих деньги за разжигание розни.Накануне на улицы кубинских городов вышли тысячи людей. Они требуют проведения свободных выборов и устранения социальных проблем. По данным местных СМИ, антиправительственные акции затронули восемь населенных пунктов, включая Гавану.Вскоре начались и марши в поддержку действующей власти, они проходят в пяти городах, в том числе и в столице. В некоторых местах это привело к столкновениям: люди стали закидывать друг друга камнями, где-то были слышны выстрелы. Информации о пострадавших нет.Во время беспорядков в городе Матансас на северном побережье протестующие разграбили валютный магазин Panorama, перевернули несколько автомобилей. О других серьезных инцидентах пока не сообщалось.

куба

гавана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Антиправительственные протесты на Кубе На Кубе первые за много лет протесты – в 8 городах, включая Гавану. Манифестанты требуют свободных выборов и решения социальных проблем. 2021-07-12T08:16 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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