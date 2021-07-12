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На Кубе тысячи человек вышли на акции в поддержку правительства
На Кубе тысячи человек вышли на акции в поддержку правительства - РИА Новости, 12.07.2021
На Кубе тысячи человек вышли на акции в поддержку правительства
В нескольких городах Кубы люди выступили в поддержку правительства и президента. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T08:16
2021-07-12T08:16
2021-07-12T09:41
мигель диас-канель
куба
гавана
в мире
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МЕХИКО, 12 июл — РИА Новости. В нескольких городах Кубы люди выступили в поддержку правительства и президента."Мы еще раз покажем, что наша революция крепка, ее поддерживают в народе, и мы продолжим побеждать в нашей борьбе", — заявил в эфире Canal Caribe один из участников коммунистического марша в Сан-Антонио де лос Баньос.В этом муниципалитете к северо-западу от Гаваны к акции присоединился глава республики Мигель Диас-Канель. Разговаривая со сторонниками, он признал недовольство среди людей текущей ситуацией, но указал на активное участие в протестах американских организаций и людей, получающих деньги за разжигание розни.Накануне на улицы кубинских городов вышли тысячи людей. Они требуют проведения свободных выборов и устранения социальных проблем. По данным местных СМИ, антиправительственные акции затронули восемь населенных пунктов, включая Гавану.Вскоре начались и марши в поддержку действующей власти, они проходят в пяти городах, в том числе и в столице. В некоторых местах это привело к столкновениям: люди стали закидывать друг друга камнями, где-то были слышны выстрелы. Информации о пострадавших нет.Во время беспорядков в городе Матансас на северном побережье протестующие разграбили валютный магазин Panorama, перевернули несколько автомобилей. О других серьезных инцидентах пока не сообщалось.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Антиправительственные протесты на Кубе
На Кубе первые за много лет протесты – в 8 городах, включая Гавану. Манифестанты требуют свободных выборов и решения социальных проблем.
2021-07-12T08:16
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, мигель диас-канель, куба, гавана, в мире
На Кубе тысячи человек вышли на акции в поддержку правительства
08:16 12.07.2021 (обновлено: 09:41 12.07.2021)
Кубинцы, поддерживающие правительство и революцию, вышли на улицы после призыва президента
МЕХИКО, 12 июл — РИА Новости. В нескольких городах Кубы люди выступили в поддержку правительства и президента.
"Мы еще раз покажем, что наша революция крепка, ее поддерживают в народе, и мы продолжим побеждать в нашей борьбе", — заявил в эфире Canal Caribe
один из участников коммунистического марша в Сан-Антонио де лос Баньос.
В этом муниципалитете к северо-западу от Гаваны
к акции присоединился глава республики Мигель Диас-Канель
.
Разговаривая со сторонниками, он признал недовольство среди людей текущей ситуацией, но указал на активное участие в протестах американских организаций и людей, получающих деньги за разжигание розни.
Накануне на улицы кубинских городов вышли тысячи людей. Они требуют проведения свободных выборов и устранения социальных проблем. По данным местных СМИ, антиправительственные акции затронули восемь населенных пунктов, включая Гавану.
Вскоре начались и марши в поддержку действующей власти, они проходят в пяти городах, в том числе и в столице. В некоторых местах это привело к столкновениям: люди стали закидывать друг друга камнями, где-то были слышны выстрелы. Информации о пострадавших нет.
Во время беспорядков в городе Матансас
на северном побережье протестующие разграбили валютный магазин Panorama, перевернули несколько автомобилей. О других серьезных инцидентах пока не сообщалось.