https://ria.ru/20210712/kuba-1740861199.html

В США прокомментировали протесты на Кубе

В США прокомментировали протесты на Кубе - РИА Новости, 12.07.2021

В США прокомментировали протесты на Кубе

США поддерживают право на свободу собраний кубинцев и будут решительно осуждать любое применение насилия к протестующим, заявил советник президента США по... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T06:06

2021-07-12T06:06

2021-07-12T06:06

джейк салливан

куба

гавана

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. США поддерживают право на свободу собраний кубинцев и будут решительно осуждать любое применение насилия к протестующим, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Первые за многие годы многолюдные протесты на Кубе проходят на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвуют тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей отмечены в восьми городах острова, включая Гавану, о серьезных инцидентах не сообщается."США поддерживают свободу выражения и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилия или нападение на мирных протестующих, которые осуществляют свои всеобщие права", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном в Twitter.

https://ria.ru/20210711/kuba-1740849999.html

куба

гавана

сша

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джейк салливан, куба, гавана, сша, в мире