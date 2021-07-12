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https://ria.ru/20210712/kuba-1740861199.html
В США прокомментировали протесты на Кубе
В США прокомментировали протесты на Кубе - РИА Новости, 12.07.2021
В США прокомментировали протесты на Кубе
США поддерживают право на свободу собраний кубинцев и будут решительно осуждать любое применение насилия к протестующим, заявил советник президента США по... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T06:06
2021-07-12T06:06
джейк салливан
куба
гавана
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. США поддерживают право на свободу собраний кубинцев и будут решительно осуждать любое применение насилия к протестующим, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Первые за многие годы многолюдные протесты на Кубе проходят на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвуют тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей отмечены в восьми городах острова, включая Гавану, о серьезных инцидентах не сообщается."США поддерживают свободу выражения и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилия или нападение на мирных протестующих, которые осуществляют свои всеобщие права", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном в Twitter.
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джейк салливан, куба, гавана, сша, в мире
В США прокомментировали протесты на Кубе
06:06 12.07.2021
 
© AP Photo / Ramon EspinosaПорт в Гаване, Куба
Порт в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Ramon Espinosa

Джейк Салливан заявил, что США будут осуждать любое насилие в отношении протестующих на Кубе

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. США поддерживают право на свободу собраний кубинцев и будут решительно осуждать любое применение насилия к протестующим, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Первые за многие годы многолюдные протесты на Кубе проходят на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвуют тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей отмечены в восьми городах острова, включая Гавану, о серьезных инцидентах не сообщается.
"США поддерживают свободу выражения и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилия или нападение на мирных протестующих, которые осуществляют свои всеобщие права", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном в Twitter.
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Джейк СалливанКубаГаванаСШАВ мире
 
 
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