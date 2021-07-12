https://ria.ru/20210712/krym-1740999561.html

Делегат от Крыма заявил об оскорблениях украинским представителем в ОБСЕ

Делегат от Крыма заявил об оскорблениях украинским представителем в ОБСЕ - РИА Новости, 12.07.2021

Делегат от Крыма заявил об оскорблениях украинским представителем в ОБСЕ

Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил, что представитель Украины пытался сорвать его выступление на... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:58

2021-07-12T20:58

2021-07-12T20:59

роман чегринец

обсе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил, что представитель Украины пытался сорвать его выступление на площадке ОБСЕ оскорбительными высказываниями.Чегринец принял участие в понедельник в совещании по правам человека, которое проходило по видеоконференцсвязи на площадке ОБСЕ. Его доклад был посвящен санкционной политике западных стран в отношении Крыма."Представитель Украины начал меня прерывать в самом начале моего выступления, говоря о том, что у меня фейковая организация, зарегистрированная по фейковым законам, и что я фейковый пропагандист. Ведущая совещания не сделала замечания на грубость и по ходу выступления также меня прерывала, ссылаясь на то, что мой доклад не по делу. Видимо, ОБСЕ не интересуют права и проблемы крымчан, в том числе в части недопуска к мировым платежным системам и цифровым платформам. К сожалению, половина отведенного мне времени была потрачена на споры", - сказал РИА Новости Чегринец.Как подчеркнул Чегринец, в своем выступлении он акцентировал внимание на том, что Европа проигнорировала тотальную блокаду Крымского полуострова, устроенную Украиной, пытаясь "наказать крымчан за то, что они якобы не так проголосовали на проведенном по всем международным стандартам референдуме". Он отметил, что речь идет об энергоблокоде, экономической, финансовой, водной, запрете на поездки крымчан в страны Евросоюза, что провоцирует разрушение родственных и культурных связей.

https://ria.ru/20210428/krym-1730240123.html

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роман чегринец, обсе, евросоюз, европа, украина, в мире