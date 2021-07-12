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В Крыму прокомментировали статью Путина об Украине
В Крыму прокомментировали статью Путина об Украине - РИА Новости, 12.07.2021
В Крыму прокомментировали статью Путина об Украине
Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что статья президента РФ Владимира Путина о... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:22
2021-07-12T22:04
россия
георгий мурадов
владимир путин
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что статья президента РФ Владимира Путина о русском, украинском и белорусском народах побуждает к единению духа.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован в понедельник на сайте Кремля. Российский президент, в частности, заявил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о России как "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки."Читая статью президента о непреходящей ценности сбережения единства русского, украинского и белорусского народов, ощущаешь себя ее соавтором, потому что это именно наши мысли, пропущенные через сердце, наши чувства, боли и чаяния. Она глубоко созвучна миропониманию крымчан, побуждает к единению духа, воли и разума всего нашего народа и заодно предостерегает наших недругов от посягательства на нашу историческую Россию, символ общности и могущества ее народа", - сказал РИА Новости Мурадов.По его словам, за прошедшие века триединый русский, украинский и белорусский народ выстоял в тяжелейших испытаниях, сохранил многоцветие своей идентичности, освоил обширные, хотя зачастую и труднодоступные просторы, обеспечивающие за счет колоссальных природных богатств самодостаточное развитие и грядущее процветание."Россия изначально развивалась как инклюзивная, открытая семья народов. Она и есть наше общее цивилизационное будущее для тех, кто хочет достойного и самостоятельного развития на грядущие века. Именно об этом честная и понятная каждому русскому человеку, в широком понимании этого слова, статья президента Российской Федерации", - подчеркнул Мурадов.По его словам, начертанный на гербе Республики Крым лозунг "Процветание в единстве" в полной мере отвечает идеям и смыслам заложенным в статье президента России.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740990529.html
https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html
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россия, георгий мурадов, владимир путин, республика крым, украина, в мире
В Крыму прокомментировали статью Путина об Украине
20:22 12.07.2021 (обновлено: 22:04 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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В Крыму заявили, что статья Путина об Украине побуждает к единению духа братских народов

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что статья президента РФ Владимира Путина о русском, украинском и белорусском народах побуждает к единению духа.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован в понедельник на сайте Кремля. Российский президент, в частности, заявил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о России как "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки.
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"Читая статью президента о непреходящей ценности сбережения единства русского, украинского и белорусского народов, ощущаешь себя ее соавтором, потому что это именно наши мысли, пропущенные через сердце, наши чувства, боли и чаяния. Она глубоко созвучна миропониманию крымчан, побуждает к единению духа, воли и разума всего нашего народа и заодно предостерегает наших недругов от посягательства на нашу историческую Россию, символ общности и могущества ее народа", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, за прошедшие века триединый русский, украинский и белорусский народ выстоял в тяжелейших испытаниях, сохранил многоцветие своей идентичности, освоил обширные, хотя зачастую и труднодоступные просторы, обеспечивающие за счет колоссальных природных богатств самодостаточное развитие и грядущее процветание.
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"Россия изначально развивалась как инклюзивная, открытая семья народов. Она и есть наше общее цивилизационное будущее для тех, кто хочет достойного и самостоятельного развития на грядущие века. Именно об этом честная и понятная каждому русскому человеку, в широком понимании этого слова, статья президента Российской Федерации", - подчеркнул Мурадов.
По его словам, начертанный на гербе Республики Крым лозунг "Процветание в единстве" в полной мере отвечает идеям и смыслам заложенным в статье президента России.
 
РоссияГеоргий МурадовВладимир ПутинРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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