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В Крыму предостерегли о вероятности вспышки лихорадки Западного Нила
В Крыму предостерегли о вероятности вспышки лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 12.07.2021
В Крыму предостерегли о вероятности вспышки лихорадки Западного Нила
Лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, которая передается через укусы комаров, в Крыму не зафиксировано, однако, несмотря на... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:52
2021-07-12T18:54
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, которая передается через укусы комаров, в Крыму не зафиксировано, однако, несмотря на это, в северной части полуострова уже предпринимаются все необходимые профилактические меры, сообщил начальник территориального отдела по Джанкойскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Денис Смирнов.Ранее вице-премьер крымского правительства - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин заявил, что в регионе началась борьба с нашествием комаров, привлечены дезинфекторы. Увеличение популяции комаров зафиксировано в центральных и северных районах полуострова. Одна из причин – дождливое лето.При этом, по его словам, Роспотребнадзором приняты все меры по проведению противоэпидемических и профилактических мероприятий. Начата дезинфекция территорий от комаров, ведутся покосы высокой травы и осушение заболоченных мест. Обследован городской и природный биотоп."Результаты также отрицательные… Но в любом случае необходима работа по уничтожению насекомых. Поэтому обращаемся к населению с просьбой провести покосы на своих территориях, использовать противомоскитные сетки на окнах, пользоваться средствами защиты от насекомых", - почеркнул Смирнов.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым
В Крыму предостерегли о вероятности вспышки лихорадки Западного Нила
18:52 12.07.2021 (обновлено: 18:54 12.07.2021)
 
© Pixabay / mikadago / Перейти в фотобанкКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Pixabay / mikadago
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Роспотребнадзор предостерег о вероятности вспышки лихорадки Западного Нила в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, которая передается через укусы комаров, в Крыму не зафиксировано, однако, несмотря на это, в северной части полуострова уже предпринимаются все необходимые профилактические меры, сообщил начальник территориального отдела по Джанкойскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Денис Смирнов.
Ранее вице-премьер крымского правительства - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин заявил, что в регионе началась борьба с нашествием комаров, привлечены дезинфекторы. Увеличение популяции комаров зафиксировано в центральных и северных районах полуострова. Одна из причин – дождливое лето.
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"На данный момент по Джанкойскому району случай лихорадки Западного Нила лабораторно не подтвержден. Две сыровотки крови сейчас доставлены в лабораторию и после того, как подтвержден будет диагноз, можно уже говорить, что это заболевание имеет место", - сказал журналистам Смирнов.
При этом, по его словам, Роспотребнадзором приняты все меры по проведению противоэпидемических и профилактических мероприятий. Начата дезинфекция территорий от комаров, ведутся покосы высокой травы и осушение заболоченных мест. Обследован городской и природный биотоп.
"Результаты также отрицательные… Но в любом случае необходима работа по уничтожению насекомых. Поэтому обращаемся к населению с просьбой провести покосы на своих территориях, использовать противомоскитные сетки на окнах, пользоваться средствами защиты от насекомых", - почеркнул Смирнов.
 
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
 
 
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