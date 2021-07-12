https://ria.ru/20210712/krym-1740984782.html

В Крыму предостерегли о вероятности вспышки лихорадки Западного Нила

В Крыму предостерегли о вероятности вспышки лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 12.07.2021

В Крыму предостерегли о вероятности вспышки лихорадки Западного Нила

Лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, которая передается через укусы комаров, в Крыму не зафиксировано, однако, несмотря на... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T18:52

2021-07-12T18:52

2021-07-12T18:54

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, которая передается через укусы комаров, в Крыму не зафиксировано, однако, несмотря на это, в северной части полуострова уже предпринимаются все необходимые профилактические меры, сообщил начальник территориального отдела по Джанкойскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Денис Смирнов.Ранее вице-премьер крымского правительства - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин заявил, что в регионе началась борьба с нашествием комаров, привлечены дезинфекторы. Увеличение популяции комаров зафиксировано в центральных и северных районах полуострова. Одна из причин – дождливое лето.При этом, по его словам, Роспотребнадзором приняты все меры по проведению противоэпидемических и профилактических мероприятий. Начата дезинфекция территорий от комаров, ведутся покосы высокой травы и осушение заболоченных мест. Обследован городской и природный биотоп."Результаты также отрицательные… Но в любом случае необходима работа по уничтожению насекомых. Поэтому обращаемся к населению с просьбой провести покосы на своих территориях, использовать противомоскитные сетки на окнах, пользоваться средствами защиты от насекомых", - почеркнул Смирнов.

https://ria.ru/20210712/krym-1740876973.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым