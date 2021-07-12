https://ria.ru/20210712/krym-1740924403.html

Депутат ответил на слова главы МИД Белоруссии о рейсах в Крым

Депутат ответил на слова главы МИД Белоруссии о рейсах в Крым - РИА Новости, 12.07.2021

Депутат ответил на слова главы МИД Белоруссии о рейсах в Крым

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Белоруссии в вопросе открытия прямых авиарейсов в Крым на первое место поставить значение... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:19

2021-07-12T14:19

2021-07-12T14:19

россия

михаил шеремет

владимир макей

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белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Белоруссии в вопросе открытия прямых авиарейсов в Крым на первое место поставить значение братских отношений, а затем уже просчитывать экономические выгоды.Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, заявил, что в данном случае Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны."Если мы считаемся одним союзным государством и одной семьей, то не должны бояться санкций и искать экономических выгод. Минску надо смотреть на ситуацию с другой стороны, и на первое место поставить, прежде всего, весомость и значимость братских взаимоотношений с Россией, а уже затем экономическую сторону вопроса. Уверен, авиаперелеты между Минском и Симферополем будут пользоваться спросом. Поэтому призываем Белоруссию пересмотреть свою позицию и принять выверенное решение", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, западные страны будут только наращивать санкционное давление на Белоруссию, придумывая новые причины, независимо от того, запустит белорусская сторона авиаперевозки в Крым или нет."А вот братские и дружеские отношения найти не так-то просто в современной агрессивной международной среде. Их надо ценить, хранить, лелеять и не переводить никогда в экономическую плоскость. Россия всегда ценила дружбу с Белоруссией и приходила ей на помощь, невзирая ни на какие санкции и предупреждения", - добавил депутат.

https://ria.ru/20210704/krym-1739787705.html

https://ria.ru/20210704/krym-1739794894.html

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россия, михаил шеремет, владимир макей , госдума рф, мид белоруссии, минск, белоруссия