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Депутат ответил на слова главы МИД Белоруссии о рейсах в Крым
Депутат ответил на слова главы МИД Белоруссии о рейсах в Крым - РИА Новости, 12.07.2021
Депутат ответил на слова главы МИД Белоруссии о рейсах в Крым
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Белоруссии в вопросе открытия прямых авиарейсов в Крым на первое место поставить значение... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:19
2021-07-12T14:19
россия
михаил шеремет
владимир макей
госдума рф
мид белоруссии
минск
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Белоруссии в вопросе открытия прямых авиарейсов в Крым на первое место поставить значение братских отношений, а затем уже просчитывать экономические выгоды.Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, заявил, что в данном случае Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны."Если мы считаемся одним союзным государством и одной семьей, то не должны бояться санкций и искать экономических выгод. Минску надо смотреть на ситуацию с другой стороны, и на первое место поставить, прежде всего, весомость и значимость братских взаимоотношений с Россией, а уже затем экономическую сторону вопроса. Уверен, авиаперелеты между Минском и Симферополем будут пользоваться спросом. Поэтому призываем Белоруссию пересмотреть свою позицию и принять выверенное решение", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, западные страны будут только наращивать санкционное давление на Белоруссию, придумывая новые причины, независимо от того, запустит белорусская сторона авиаперевозки в Крым или нет."А вот братские и дружеские отношения найти не так-то просто в современной агрессивной международной среде. Их надо ценить, хранить, лелеять и не переводить никогда в экономическую плоскость. Россия всегда ценила дружбу с Белоруссией и приходила ей на помощь, невзирая ни на какие санкции и предупреждения", - добавил депутат.
https://ria.ru/20210704/krym-1739787705.html
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россия, михаил шеремет, владимир макей , госдума рф, мид белоруссии, минск, белоруссия
Депутат ответил на слова главы МИД Белоруссии о рейсах в Крым
14:19 12.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: "Крым – открытая трибуна" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: Крым – открытая трибуна в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат ГД Шеремет ответил на слова главы МИД Белоруссии о рейсах в Крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Белоруссии в вопросе открытия прямых авиарейсов в Крым на первое место поставить значение братских отношений, а затем уже просчитывать экономические выгоды.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, заявил, что в данном случае Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны.
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"Если мы считаемся одним союзным государством и одной семьей, то не должны бояться санкций и искать экономических выгод. Минску надо смотреть на ситуацию с другой стороны, и на первое место поставить, прежде всего, весомость и значимость братских взаимоотношений с Россией, а уже затем экономическую сторону вопроса. Уверен, авиаперелеты между Минском и Симферополем будут пользоваться спросом. Поэтому призываем Белоруссию пересмотреть свою позицию и принять выверенное решение", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, западные страны будут только наращивать санкционное давление на Белоруссию, придумывая новые причины, независимо от того, запустит белорусская сторона авиаперевозки в Крым или нет.
"А вот братские и дружеские отношения найти не так-то просто в современной агрессивной международной среде. Их надо ценить, хранить, лелеять и не переводить никогда в экономическую плоскость. Россия всегда ценила дружбу с Белоруссией и приходила ей на помощь, невзирая ни на какие санкции и предупреждения", - добавил депутат.
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