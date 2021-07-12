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В Крыму предложили Минску варианты открытия прямых авиарейсов
В Крыму предложили Минску варианты открытия прямых авиарейсов - РИА Новости, 12.07.2021
В Крыму предложили Минску варианты открытия прямых авиарейсов
Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил РИА Новости, что существует несколько вариантов для открытия прямых... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:49
2021-07-12T13:49
россия
роман чегринец
белавиа
симферополь (аэропорт)
белоруссия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил РИА Новости, что существует несколько вариантов для открытия прямых авиарейсов с полуострова, нужно только политическое решение белорусских властей.Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, заявил, что в данном случае Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны."На мой взгляд, Белоруссии уже поздно бояться новых санкций. Практически все возможные санкции давно введены. Если белорусская сторона опасается подставить под санкции свою авиакомпанию "Белавиа", то можно отдать рейс Минск - Симферополь другой компании из числа российских, которые и так летают в Крым, или возможно создать новую авиакомпанию специально для полетов из Крыма. Здесь сейчас стоит вопрос политического решения - если Республика Беларусь даст разрешение на полеты, то возможность найдется", - считает Чегринец. По его словам, сейчас "мяч на белорусской стороне".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия
белоруссия
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россия, роман чегринец, белавиа, симферополь (аэропорт), белоруссия, республика крым
В Крыму предложили Минску варианты открытия прямых авиарейсов
13:49 12.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта им. Айвазовского в Симферополе
Здание аэропорта им. Айвазовского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Крыму предложили Минску варианты обхода санкций при открытии прямых авиарейсов

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил РИА Новости, что существует несколько вариантов для открытия прямых авиарейсов с полуострова, нужно только политическое решение белорусских властей.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, заявил, что в данном случае Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 10:24
Макей прокомментировал возможный запуск прямых авиарейсов в Крым
"На мой взгляд, Белоруссии уже поздно бояться новых санкций. Практически все возможные санкции давно введены. Если белорусская сторона опасается подставить под санкции свою авиакомпанию "Белавиа", то можно отдать рейс Минск - Симферополь другой компании из числа российских, которые и так летают в Крым, или возможно создать новую авиакомпанию специально для полетов из Крыма. Здесь сейчас стоит вопрос политического решения - если Республика Беларусь даст разрешение на полеты, то возможность найдется", - считает Чегринец. По его словам, сейчас "мяч на белорусской стороне".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияРоман ЧегринецБелавиаСимферополь (аэропорт)БелоруссияРеспублика Крым
 
 
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