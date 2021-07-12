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Крым установил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
Крым установил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки - РИА Новости, 12.07.2021
Крым установил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В Крыму зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных COVID-19, за последние сутки выявлен 371 случай, сообщил глава региона Серей Аксенов. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:16
2021-07-12T10:16
2021-07-12T10:53
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. В Крыму зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных COVID-19, за последние сутки выявлен 371 случай, сообщил глава региона Серей Аксенов.Ранее максимум выявленных случаев коронавируса был зафиксирован накануне – 368, до этого рекордной цифрой считался показатель 13 января – 365 человек.По его словам, из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы. За сутки на коронавирус обследованы свыше четырех тысяч человек.Всего с начала пандемии в регионе заболели более 52 тысяч человек, выздоровели на данный момент 45 тысяч 415 человек.
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сергей аксенов (политик), коронавирус в россии, здоровье - общество, республика крым, общество
Крым установил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
10:16 12.07.2021 (обновлено: 10:53 12.07.2021)
Аксенов заявил, что в Крыму зафиксирован антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. В Крыму зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных COVID-19, за последние сутки выявлен 371 случай, сообщил глава региона Серей Аксенов.
Ранее максимум выявленных случаев коронавируса был зафиксирован накануне – 368, до этого рекордной цифрой считался показатель 13 января – 365 человек.
"За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".
По его словам, из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы. За сутки на коронавирус обследованы свыше четырех тысяч человек.
Всего с начала пандемии в регионе заболели более 52 тысяч человек, выздоровели на данный момент 45 тысяч 415 человек.