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Распространение коронавируса
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Крым установил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
Крым установил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки - РИА Новости, 12.07.2021
Крым установил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В Крыму зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных COVID-19, за последние сутки выявлен 371 случай, сообщил глава региона Серей Аксенов. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:16
2021-07-12T10:53
сергей аксенов (политик)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. В Крыму зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных COVID-19, за последние сутки выявлен 371 случай, сообщил глава региона Серей Аксенов.Ранее максимум выявленных случаев коронавируса был зафиксирован накануне – 368, до этого рекордной цифрой считался показатель 13 января – 365 человек.По его словам, из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы. За сутки на коронавирус обследованы свыше четырех тысяч человек.Всего с начала пандемии в регионе заболели более 52 тысяч человек, выздоровели на данный момент 45 тысяч 415 человек.
https://ria.ru/20210707/krym-1740241530.html
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сергей аксенов (политик), коронавирус в россии, здоровье - общество, республика крым, общество
Крым установил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
10:16 12.07.2021 (обновлено: 10:53 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди около мобильного пункта вакцинации от COVID-19 на набережной Судака
Люди около мобильного пункта вакцинации от COVID-19 на набережной Судака - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Аксенов заявил, что в Крыму зафиксирован антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. В Крыму зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных COVID-19, за последние сутки выявлен 371 случай, сообщил глава региона Серей Аксенов.
Ранее максимум выявленных случаев коронавируса был зафиксирован накануне – 368, до этого рекордной цифрой считался показатель 13 января – 365 человек.

"За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".

По его словам, из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы. За сутки на коронавирус обследованы свыше четырех тысяч человек.
Всего с начала пандемии в регионе заболели более 52 тысяч человек, выздоровели на данный момент 45 тысяч 415 человек.
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Распространение коронавирусаСергей Аксенов (политик)Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоРеспублика КрымОбщество
 
 
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