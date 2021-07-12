https://ria.ru/20210712/krym-1740869698.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение, есть угроза подтоплений
В Крыму объявили штормовое предупреждение, есть угроза подтоплений - РИА Новости, 12.07.2021
В Крыму объявили штормовое предупреждение, есть угроза подтоплений
Крымское главное управление МЧС объявило штормовое предупреждение. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:17
2021-07-12T09:17
2021-07-12T10:10
керчь
ялта
республика крым
кировский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Крымское главное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики и ЖКХ; возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.Крымчанам и туристам рекомендовали ограничить походы в горы, а любителям дикого отдыха с палаткой на пляже — изменить свои планы.Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы. Власти региона ввели режим ЧС. Четвертого июля на полуостров пришел еще один циклон. Больше других пострадал Бахчисарайский район: там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более сотни домовладений.
https://ria.ru/20210708/krym-1740449389.html
керчь
ялта
республика крым
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керчь, ялта, республика крым, кировский район
В Крыму объявили штормовое предупреждение, есть угроза подтоплений
09:17 12.07.2021 (обновлено: 10:10 12.07.2021)
МЧС объявил штормовое предупреждение в Крыму из-за ливней, возможны новые подтопления