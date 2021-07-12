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В Крыму объявили штормовое предупреждение, есть угроза подтоплений
В Крыму объявили штормовое предупреждение, есть угроза подтоплений - РИА Новости, 12.07.2021
В Крыму объявили штормовое предупреждение, есть угроза подтоплений
Крымское главное управление МЧС объявило штормовое предупреждение. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:17
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керчь
ялта
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Крымское главное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики и ЖКХ; возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.Крымчанам и туристам рекомендовали ограничить походы в горы, а любителям дикого отдыха с палаткой на пляже — изменить свои планы.Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы. Власти региона ввели режим ЧС. Четвертого июля на полуостров пришел еще один циклон. Больше других пострадал Бахчисарайский район: там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более сотни домовладений.
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керчь
ялта
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керчь, ялта, республика крым, кировский район
В Крыму объявили штормовое предупреждение, есть угроза подтоплений
09:17 12.07.2021 (обновлено: 10:10 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МЧС объявил штормовое предупреждение в Крыму из-за ливней, возможны новые подтопления

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Крымское главное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

"Днем и до конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", — сказано в пресс-релизе ведомства.

Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики и ЖКХ; возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
Крымчанам и туристам рекомендовали ограничить походы в горы, а любителям дикого отдыха с палаткой на пляже — изменить свои планы.
Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы. Власти региона ввели режим ЧС.
Четвертого июля на полуостров пришел еще один циклон. Больше других пострадал Бахчисарайский район: там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более сотни домовладений.
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