https://ria.ru/20210712/krizis-1740893938.html
Совбез призвал блокировать попытки Запада спровоцировать кризис в России
Совбез призвал блокировать попытки Запада спровоцировать кризис в России - РИА Новости, 12.07.2021
Совбез призвал блокировать попытки Запада спровоцировать кризис в России
В России надо разработать меры, блокирующие попытки Запада спровоцировать развитие в стране полномасштабного экономического кризиса, заявил журналистам помощник РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:47
2021-07-12T11:47
2021-07-12T12:24
россия
совет безопасности рф
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В России надо разработать меры, блокирующие попытки Запада спровоцировать развитие в стране полномасштабного экономического кризиса, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин."Особого внимания требует разработка мер, направленных на блокирование попыток Запада спровоцировать развитие в России полномасштабного экономического кризиса, формирующего угрозы национальной безопасности. При этом необходимо придерживаться взвешенной линии при разработке ответных шагов, включая программы импортозамещения, основываясь на тщательном анализе возможных последствий реализуемых мер", - сказал Абелин.Так Абелин прокомментировал стратегический национальный приоритет "Экономическая безопасность", обозначенный в новой стратегии национальной безопасности РФ (утвержден президентом 3 июля).В стратегии важным условием обеспечения экономической безопасности России названа опора на внутренний потенциал."Ни о каком противостоянии с Западом речь не идет. В сложившихся геополитических условиях преодоление внутренних дисбалансов в национальной экономике является одной из первоочередных задач", - пояснил Абелин этот тезис.
https://ria.ru/20210705/vmeshatelstvo-1739957917.html
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россия, совет безопасности рф, в мире
Совбез призвал блокировать попытки Запада спровоцировать кризис в России
11:47 12.07.2021 (обновлено: 12:24 12.07.2021)
Совбез призвал блокировать попытки Запада спровоцировать экономический кризис в России
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
В России
надо разработать меры, блокирующие попытки Запада спровоцировать развитие в стране полномасштабного экономического кризиса, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности
Александр Абелин.
"Особого внимания требует разработка мер, направленных на блокирование попыток Запада спровоцировать развитие в России полномасштабного экономического кризиса, формирующего угрозы национальной безопасности. При этом необходимо придерживаться взвешенной линии при разработке ответных шагов, включая программы импортозамещения, основываясь на тщательном анализе возможных последствий реализуемых мер", - сказал Абелин.
Так Абелин прокомментировал стратегический национальный приоритет "Экономическая безопасность", обозначенный в новой стратегии национальной безопасности РФ (утвержден президентом 3 июля).
В стратегии важным условием обеспечения экономической безопасности России названа опора на внутренний потенциал.
"Ни о каком противостоянии с Западом речь не идет. В сложившихся геополитических условиях преодоление внутренних дисбалансов в национальной экономике является одной из первоочередных задач", - пояснил Абелин этот тезис.