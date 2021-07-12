Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/krizis-1740893938.html
Совбез призвал блокировать попытки Запада спровоцировать кризис в России
Совбез призвал блокировать попытки Запада спровоцировать кризис в России - РИА Новости, 12.07.2021
Совбез призвал блокировать попытки Запада спровоцировать кризис в России
В России надо разработать меры, блокирующие попытки Запада спровоцировать развитие в стране полномасштабного экономического кризиса, заявил журналистам помощник РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:47
2021-07-12T12:24
россия
совет безопасности рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734403488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2636ecd5865b9a6e6d4c4afdf682934b.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В России надо разработать меры, блокирующие попытки Запада спровоцировать развитие в стране полномасштабного экономического кризиса, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин."Особого внимания требует разработка мер, направленных на блокирование попыток Запада спровоцировать развитие в России полномасштабного экономического кризиса, формирующего угрозы национальной безопасности. При этом необходимо придерживаться взвешенной линии при разработке ответных шагов, включая программы импортозамещения, основываясь на тщательном анализе возможных последствий реализуемых мер", - сказал Абелин.Так Абелин прокомментировал стратегический национальный приоритет "Экономическая безопасность", обозначенный в новой стратегии национальной безопасности РФ (утвержден президентом 3 июля).В стратегии важным условием обеспечения экономической безопасности России названа опора на внутренний потенциал."Ни о каком противостоянии с Западом речь не идет. В сложившихся геополитических условиях преодоление внутренних дисбалансов в национальной экономике является одной из первоочередных задач", - пояснил Абелин этот тезис.
https://ria.ru/20210705/vmeshatelstvo-1739957917.html
https://ria.ru/20210709/vozvraschenie-1740674775.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734403488_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_ae752cb4af71bb49b17fa9e5ac858493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет безопасности рф, в мире
Совбез призвал блокировать попытки Запада спровоцировать кризис в России
11:47 12.07.2021 (обновлено: 12:24 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на Исторический музей и Кремль в Москве
Вид на Исторический музей и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Совбез призвал блокировать попытки Запада спровоцировать экономический кризис в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В России надо разработать меры, блокирующие попытки Запада спровоцировать развитие в стране полномасштабного экономического кризиса, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.
"Особого внимания требует разработка мер, направленных на блокирование попыток Запада спровоцировать развитие в России полномасштабного экономического кризиса, формирующего угрозы национальной безопасности. При этом необходимо придерживаться взвешенной линии при разработке ответных шагов, включая программы импортозамещения, основываясь на тщательном анализе возможных последствий реализуемых мер", - сказал Абелин.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 16:10
В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
Так Абелин прокомментировал стратегический национальный приоритет "Экономическая безопасность", обозначенный в новой стратегии национальной безопасности РФ (утвержден президентом 3 июля).
В стратегии важным условием обеспечения экономической безопасности России названа опора на внутренний потенциал.
"Ни о каком противостоянии с Западом речь не идет. В сложившихся геополитических условиях преодоление внутренних дисбалансов в национальной экономике является одной из первоочередных задач", - пояснил Абелин этот тезис.
Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 19:41
Чижов посоветовал Западу не беспокоиться из-за "возвращения России"
 
РоссияСовет Безопасности РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму пригласили миссию ЕС приехать с визитом
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
Лента новостейМолния