https://ria.ru/20210712/krizis-1740893938.html

Совбез призвал блокировать попытки Запада спровоцировать кризис в России

Совбез призвал блокировать попытки Запада спровоцировать кризис в России - РИА Новости, 12.07.2021

Совбез призвал блокировать попытки Запада спровоцировать кризис в России

В России надо разработать меры, блокирующие попытки Запада спровоцировать развитие в стране полномасштабного экономического кризиса, заявил журналистам помощник РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:47

2021-07-12T11:47

2021-07-12T12:24

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совет безопасности рф

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В России надо разработать меры, блокирующие попытки Запада спровоцировать развитие в стране полномасштабного экономического кризиса, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин."Особого внимания требует разработка мер, направленных на блокирование попыток Запада спровоцировать развитие в России полномасштабного экономического кризиса, формирующего угрозы национальной безопасности. При этом необходимо придерживаться взвешенной линии при разработке ответных шагов, включая программы импортозамещения, основываясь на тщательном анализе возможных последствий реализуемых мер", - сказал Абелин.Так Абелин прокомментировал стратегический национальный приоритет "Экономическая безопасность", обозначенный в новой стратегии национальной безопасности РФ (утвержден президентом 3 июля).В стратегии важным условием обеспечения экономической безопасности России названа опора на внутренний потенциал."Ни о каком противостоянии с Западом речь не идет. В сложившихся геополитических условиях преодоление внутренних дисбалансов в национальной экономике является одной из первоочередных задач", - пояснил Абелин этот тезис.

https://ria.ru/20210705/vmeshatelstvo-1739957917.html

https://ria.ru/20210709/vozvraschenie-1740674775.html

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россия, совет безопасности рф, в мире