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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210712/kreschenie-1740964428.html
Путин рассказал о влиянии Крещения Руси на родство народов
Путин рассказал о влиянии Крещения Руси на родство народов - РИА Новости, 12.07.2021
Путин рассказал о влиянии Крещения Руси на родство народов
Духовный выбор князя Влади­мира, крестившего Русь, и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов, говорится в статье президента России... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:21
2021-07-12T17:58
князь владимир
религия и мировоззрение
россия
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Духовный выбор князя Влади­мира, крестившего Русь, и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Духов­ный выбор Святого Влади­мира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство", - говорится в тексте статьи.
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князь владимир, россия, владимир путин, украина, в мире
Путин рассказал о влиянии Крещения Руси на родство народов
17:21 12.07.2021 (обновлено: 17:58 12.07.2021)
 
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин назвал Крещение Руси определяющим моментом в родстве русского и украинского народов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Духовный выбор князя Влади­мира, крестившего Русь, и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.
"Духов­ный выбор Святого Влади­мира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство", - говорится в тексте статьи.
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