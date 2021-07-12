https://ria.ru/20210712/kreschenie-1740964428.html

Путин рассказал о влиянии Крещения Руси на родство народов

Путин рассказал о влиянии Крещения Руси на родство народов - РИА Новости, 12.07.2021

Путин рассказал о влиянии Крещения Руси на родство народов

Духовный выбор князя Влади­мира, крестившего Русь, и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов, говорится в статье президента России... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:21

2021-07-12T17:21

2021-07-12T17:58

князь владимир

религия и мировоззрение

россия

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Духовный выбор князя Влади­мира, крестившего Русь, и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Духов­ный выбор Святого Влади­мира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство", - говорится в тексте статьи.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740972095.html

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князь владимир, россия, владимир путин, украина, в мире