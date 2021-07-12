https://ria.ru/20210712/kreschenie-1740964428.html
Путин рассказал о влиянии Крещения Руси на родство народов
Путин рассказал о влиянии Крещения Руси на родство народов - РИА Новости, 12.07.2021
Путин рассказал о влиянии Крещения Руси на родство народов
Духовный выбор князя Владимира, крестившего Русь, и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов, говорится в статье президента России... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:21
2021-07-12T17:21
2021-07-12T17:58
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религия и мировоззрение
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Духовный выбор князя Владимира, крестившего Русь, и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Духовный выбор Святого Владимира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство", - говорится в тексте статьи.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740972095.html
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князь владимир, россия, владимир путин, украина, в мире
Путин рассказал о влиянии Крещения Руси на родство народов
17:21 12.07.2021 (обновлено: 17:58 12.07.2021)
Путин назвал Крещение Руси определяющим моментом в родстве русского и украинского народов