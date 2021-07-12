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В Кремле прокомментировали продление санкций Евросоюза
В Кремле прокомментировали продление санкций Евросоюза - РИА Новости, 12.07.2021
В Кремле прокомментировали продление санкций Евросоюза
Нет никакой новизны в том, что Евросоюз продлил санкции против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:13
2021-07-12T13:13
2021-07-12T14:21
евросоюз
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Нет никакой новизны в том, что Евросоюз продлил санкции против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Пока, действительно, нам приходится работать в сложных условиях. Конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем", — добавил представитель Кремля.Он также ответил на вопрос, как это коррелируется с идеей Франции и ФРГ о саммите с Россией."Вы знаете, что в Евросоюзе существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношений с Российской Федерацией. И инициатива Берлина и Парижа не была поддержана многими странами-членами", — объяснил Песков.Ранее стало известно, что главы МИД ЕС продлили до 31 января 2022 года введенные семь лет назад санкции против России. В частности, для некоторых российских банков и компаний сужен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала, а также технологиям добычи и разведки нефти. Кроме того, действует запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения.Изначально ограничения установили в 2014-м сроком на год, в 2015-м их продолжительность увязали с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента санкции продлевают каждые полгода уже шесть лет подряд. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней в такой риторике контрпродуктивно.В июне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с инициативой провести саммит с участием Владимира Путина, но идея не нашла отклика у остальных европейских лидеров.
https://ria.ru/20210625/evrosoyuz-1738601854.html
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евросоюз
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Нет никакой новизны в том, что Евросоюз
продлил санкции против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
"Пока, действительно, нам приходится работать в сложных условиях. Конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем", — добавил представитель Кремля.
Он также ответил на вопрос, как это коррелируется с идеей Франции
и ФРГ
о саммите с Россией.
"Вы знаете, что в Евросоюзе существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношений с Российской Федерацией. И инициатива Берлина
и Парижа
не была поддержана многими странами-членами", — объяснил Песков.
Ранее стало известно, что главы МИД ЕС продлили до 31 января 2022 года введенные семь лет назад санкции против России. В частности, для некоторых российских банков и компаний сужен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала, а также технологиям добычи и разведки нефти. Кроме того, действует запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения.
Изначально ограничения установили в 2014-м сроком на год, в 2015-м их продолжительность увязали с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента санкции продлевают каждые полгода уже шесть лет подряд. Москва
приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней в такой риторике контрпродуктивно.
В июне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с инициативой провести саммит с участием Владимира Путина, но идея не нашла отклика у остальных европейских лидеров.