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Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже
Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже - РИА Новости, 12.07.2021
Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже
Сотрудник американского посольства снял указатель на участке железной дороги в Тверской области, после этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:55
2021-07-12T17:36
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сотрудник американского посольства снял указатель на участке железной дороги в Тверской области, после этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла, рассказала в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова."То, что Чехов бессмертен, доказывает не только литературное наследие великого драматурга, но и, как выясняется, посольство США в Российской Федерации", — написала Захарова в Telegram-канале.По ее словам, инцидент произошел на железнодорожной станции "Осташков" в Тверской области."Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный 30-летний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины", — рассказала она.Как отметила представитель МИД, необычным в этой ситуации было то, что номера на машине были красного цвета."В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки", — отмечает Захарова.При всей курьезности ситуации и схожести ее сюжета с повестью "Злоумышленник" совсем не смешной является та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов, добавила официальный представитель МИД России. Она подчеркнула, что Осташковский узел — оживленный участок пути, а железная дорога — это зона повышенной опасности. Поэтому, если бы пропажу вовремя не обнаружили, последствия поступка дипломата могли бы быть трагическими.
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россия, мария захарова, сша, в мире
Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже
13:55 12.07.2021 (обновлено: 17:36 12.07.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПосольство США в Москве
Посольство США в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже железнодорожного указателя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сотрудник американского посольства снял указатель на участке железной дороги в Тверской области, после этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла, рассказала в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова.
"То, что Чехов бессмертен, доказывает не только литературное наследие великого драматурга, но и, как выясняется, посольство США в Российской Федерации", — написала Захарова в Telegram-канале.
По ее словам, инцидент произошел на железнодорожной станции "Осташков" в Тверской области.
"Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный 30-летний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины", — рассказала она.
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Как отметила представитель МИД, необычным в этой ситуации было то, что номера на машине были красного цвета.
"В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки", — отмечает Захарова.
При всей курьезности ситуации и схожести ее сюжета с повестью "Злоумышленник" совсем не смешной является та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов, добавила официальный представитель МИД России.
Она подчеркнула, что Осташковский узел — оживленный участок пути, а железная дорога — это зона повышенной опасности. Поэтому, если бы пропажу вовремя не обнаружили, последствия поступка дипломата могли бы быть трагическими.
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