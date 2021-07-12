https://ria.ru/20210712/krazha-1740918941.html
Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже
Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже - РИА Новости, 12.07.2021
Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже
Сотрудник американского посольства снял указатель на участке железной дороги в Тверской области, после этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:55
2021-07-12T13:55
2021-07-12T17:36
россия
мария захарова
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732856728_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ee205f726dc8015826b17780a173f40f.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сотрудник американского посольства снял указатель на участке железной дороги в Тверской области, после этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла, рассказала в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова."То, что Чехов бессмертен, доказывает не только литературное наследие великого драматурга, но и, как выясняется, посольство США в Российской Федерации", — написала Захарова в Telegram-канале.По ее словам, инцидент произошел на железнодорожной станции "Осташков" в Тверской области."Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный 30-летний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины", — рассказала она.Как отметила представитель МИД, необычным в этой ситуации было то, что номера на машине были красного цвета."В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки", — отмечает Захарова.При всей курьезности ситуации и схожести ее сюжета с повестью "Злоумышленник" совсем не смешной является та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов, добавила официальный представитель МИД России. Она подчеркнула, что Осташковский узел — оживленный участок пути, а железная дорога — это зона повышенной опасности. Поэтому, если бы пропажу вовремя не обнаружили, последствия поступка дипломата могли бы быть трагическими.
https://ria.ru/20210706/konsul-1740154126.html
https://ria.ru/20210710/problema-1740704328.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732856728_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_03aca4864767c98de1fe718bc29f6f98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, сша, в мире
Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже
13:55 12.07.2021 (обновлено: 17:36 12.07.2021)
Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже железнодорожного указателя
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Сотрудник американского посольства снял указатель на участке железной дороги в Тверской области
, после этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла, рассказала в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова
.
"То, что Чехов бессмертен, доказывает не только литературное наследие великого драматурга, но и, как выясняется, посольство США в Российской Федерации", — написала Захарова в Telegram-канале
.
По ее словам, инцидент произошел на железнодорожной станции "Осташков" в Тверской области.
"Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный 30-летний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины", — рассказала она.
Как отметила представитель МИД, необычным в этой ситуации было то, что номера на машине были красного цвета.
"В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки", — отмечает Захарова.
При всей курьезности ситуации и схожести ее сюжета с повестью "Злоумышленник" совсем не смешной является та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов, добавила официальный представитель МИД России
.
Она подчеркнула, что Осташковский узел — оживленный участок пути, а железная дорога — это зона повышенной опасности. Поэтому, если бы пропажу вовремя не обнаружили, последствия поступка дипломата могли бы быть трагическими.