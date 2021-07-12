https://ria.ru/20210712/krazha-1740918941.html

Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже

Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже - РИА Новости, 12.07.2021

Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже

Сотрудник американского посольства снял указатель на участке железной дороги в Тверской области, после этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:55

2021-07-12T13:55

2021-07-12T17:36

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сша

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сотрудник американского посольства снял указатель на участке железной дороги в Тверской области, после этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла, рассказала в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова."То, что Чехов бессмертен, доказывает не только литературное наследие великого драматурга, но и, как выясняется, посольство США в Российской Федерации", — написала Захарова в Telegram-канале.По ее словам, инцидент произошел на железнодорожной станции "Осташков" в Тверской области."Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный 30-летний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины", — рассказала она.Как отметила представитель МИД, необычным в этой ситуации было то, что номера на машине были красного цвета."В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки", — отмечает Захарова.При всей курьезности ситуации и схожести ее сюжета с повестью "Злоумышленник" совсем не смешной является та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов, добавила официальный представитель МИД России. Она подчеркнула, что Осташковский узел — оживленный участок пути, а железная дорога — это зона повышенной опасности. Поэтому, если бы пропажу вовремя не обнаружили, последствия поступка дипломата могли бы быть трагическими.

https://ria.ru/20210706/konsul-1740154126.html

https://ria.ru/20210710/problema-1740704328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, сша, в мире