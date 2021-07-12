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В Петербург поступила партия вакцины "КовиВак"
В Петербург поступила партия вакцины "КовиВак" - РИА Новости, 12.07.2021
В Петербург поступила партия вакцины "КовиВак"
Партия вакцины "Ковивак" в количестве более 8,5 тысячи доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:12
2021-07-12T20:12
вакцина "ковивак"
коронавирус в россии
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здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Партия вакцины "Ковивак" в количестве более 8,5 тысячи доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Ранее сообщалось, что в конце июня в Петербурге заканчивались вакцины "ЭпиВакКорона" и "Ковивак"."На фармбазу Санкт-Петербурга поступила партия вакцины "Ковивак" в количестве 8580 доз", - говорится в сообщении.Всего в Петербург с начала вакцинации поступило 1 257 022 комплекта доз вакцины, из них 27 540 доз - "ЭпиВакКорона", 28 080 - "Ковивак", остальное - "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). На сегодняшний день запас вакцины в городе составляет 182 616 комплектов доз."Город наращивает темпы вакцинации и делает все, чтобы обеспечить необходимый запас вакцины", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.В настоящее время в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 35 мобильных пунктах.По данным на 12 июля в Петербурге привиты первично 1 074 196 человек, из них 762 103 полностью закончили цикл вакцинации.
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вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество
В Петербург поступила партия вакцины "КовиВак"
20:12 12.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак
Вакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Петербург поступило 8,5 тысячи доз вакцины "КовиВак"

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Партия вакцины "Ковивак" в количестве более 8,5 тысячи доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что в конце июня в Петербурге заканчивались вакцины "ЭпиВакКорона" и "Ковивак".
"На фармбазу Санкт-Петербурга поступила партия вакцины "Ковивак" в количестве 8580 доз", - говорится в сообщении.
Всего в Петербург с начала вакцинации поступило 1 257 022 комплекта доз вакцины, из них 27 540 доз - "ЭпиВакКорона", 28 080 - "Ковивак", остальное - "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). На сегодняшний день запас вакцины в городе составляет 182 616 комплектов доз.
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"Город наращивает темпы вакцинации и делает все, чтобы обеспечить необходимый запас вакцины", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 35 мобильных пунктах.
По данным на 12 июля в Петербурге привиты первично 1 074 196 человек, из них 762 103 полностью закончили цикл вакцинации.
 
Вакцина "КовиВак"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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