https://ria.ru/20210712/kovivak-1740995020.html
В Петербург поступила партия вакцины "КовиВак"
В Петербург поступила партия вакцины "КовиВак" - РИА Новости, 12.07.2021
В Петербург поступила партия вакцины "КовиВак"
Партия вакцины "Ковивак" в количестве более 8,5 тысячи доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:12
2021-07-12T20:12
2021-07-12T20:12
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Партия вакцины "Ковивак" в количестве более 8,5 тысячи доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Ранее сообщалось, что в конце июня в Петербурге заканчивались вакцины "ЭпиВакКорона" и "Ковивак"."На фармбазу Санкт-Петербурга поступила партия вакцины "Ковивак" в количестве 8580 доз", - говорится в сообщении.Всего в Петербург с начала вакцинации поступило 1 257 022 комплекта доз вакцины, из них 27 540 доз - "ЭпиВакКорона", 28 080 - "Ковивак", остальное - "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). На сегодняшний день запас вакцины в городе составляет 182 616 комплектов доз."Город наращивает темпы вакцинации и делает все, чтобы обеспечить необходимый запас вакцины", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.В настоящее время в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 35 мобильных пунктах.По данным на 12 июля в Петербурге привиты первично 1 074 196 человек, из них 762 103 полностью закончили цикл вакцинации.
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вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество
В Петербург поступила партия вакцины "КовиВак"
В Петербург поступило 8,5 тысячи доз вакцины "КовиВак"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости.
Партия вакцины "Ковивак" в количестве более 8,5 тысячи доз поступила в Санкт-Петербург
, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что в конце июня в Петербурге заканчивались вакцины "ЭпиВакКорона" и "Ковивак".
"На фармбазу Санкт-Петербурга поступила партия вакцины "Ковивак" в количестве 8580 доз", - говорится в сообщении.
Всего в Петербург с начала вакцинации поступило 1 257 022 комплекта доз вакцины, из них 27 540 доз - "ЭпиВакКорона", 28 080 - "Ковивак", остальное - "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). На сегодняшний день запас вакцины в городе составляет 182 616 комплектов доз.
"Город наращивает темпы вакцинации и делает все, чтобы обеспечить необходимый запас вакцины", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов
, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 35 мобильных пунктах.
По данным на 12 июля в Петербурге привиты первично 1 074 196 человек, из них 762 103 полностью закончили цикл вакцинации.