https://ria.ru/20210712/kovivak-1740771223.html

Врач объяснил, почему все охотятся за вакциной "КовиВак"

Врач объяснил, почему все охотятся за вакциной "КовиВак" - РИА Новости, 12.07.2021

Врач объяснил, почему все охотятся за вакциной "КовиВак"

Популярность вакцины "КовиВак" объясняется тем, что однократного ее введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации, рассказал агентству "Прайм" главный РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T02:15

2021-07-12T02:15

2021-07-12T04:20

распространение коронавируса

максим терский

вакцина "ковивак"

вакцинация россиян от covid-19

россия

общество

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МОСКВА 12 июл — РИА Новости. Популярность вакцины "КовиВак" объясняется тем, что однократного ее введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации, рассказал агентству "Прайм" главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.Во-вторых, приходится заниматься ее поисками, потому что вакцины произведено очень мало, пояснил Терский.Терский настоятельно рекомендует вакцинироваться, поскольку вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.

https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html

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2021

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максим терский, вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, россия, общество