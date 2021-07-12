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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210712/kovivak-1740771223.html
Врач объяснил, почему все охотятся за вакциной "КовиВак"
Врач объяснил, почему все охотятся за вакциной "КовиВак" - РИА Новости, 12.07.2021
Врач объяснил, почему все охотятся за вакциной "КовиВак"
Популярность вакцины "КовиВак" объясняется тем, что однократного ее введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации, рассказал агентству "Прайм" главный РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T02:15
2021-07-12T04:20
распространение коронавируса
максим терский
вакцина "ковивак"
вакцинация россиян от covid-19
россия
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МОСКВА 12 июл — РИА Новости. Популярность вакцины "КовиВак" объясняется тем, что однократного ее введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации, рассказал агентству "Прайм" главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.Во-вторых, приходится заниматься ее поисками, потому что вакцины произведено очень мало, пояснил Терский.Терский настоятельно рекомендует вакцинироваться, поскольку вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.
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максим терский, вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, россия, общество
Врач объяснил, почему все охотятся за вакциной "КовиВак"
02:15 12.07.2021 (обновлено: 04:20 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Врач Терский назвал причину популярности вакцины от коронавируса "КовиВак" среди россиян

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МОСКВА 12 июл — РИА Новости. Популярность вакцины "КовиВак" объясняется тем, что однократного ее введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации, рассказал агентству "Прайм" главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.
Во-вторых, приходится заниматься ее поисками, потому что вакцины произведено очень мало, пояснил Терский.
"Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний", — подчеркнул специалист.
Терский настоятельно рекомендует вакцинироваться, поскольку вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.
Сотрудники лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова во время получения и испытания компонентов для последующего производства вакцины от коронавируса Ковивак - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 08:00Наука
"КовиВак": особенности "классической" вакцины от COVID-19 Центра Чумакова
 
Распространение коронавирусаМаксим ТерскийВакцина "КовиВак"Вакцинация россиян от COVID-19РоссияОбщество
 
 
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