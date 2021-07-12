https://ria.ru/20210712/kovid-1740987143.html

В ОП призвали контролировать цены на экспресс-тесты на COVID-19

В ОП призвали контролировать цены на экспресс-тесты на COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021

В ОП призвали контролировать цены на экспресс-тесты на COVID-19

Член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российский ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев заявил РИА Новости, что считает... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T19:08

2021-07-12T19:08

2021-07-12T19:27

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российский ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев заявил РИА Новости, что считает необходимым установить контроль над розничными ценами на экспресс-тесты для выявления СOVID-19.По мнению общественника, важно дать возможность как можно большему числу граждан делать экспресс-тестирование, в том числе в домашних условиях, но для этого аптечные и торговые сети не должны завышать на них цены, несмотря на ажиотажный спрос.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество