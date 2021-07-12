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В ОП призвали контролировать цены на экспресс-тесты на COVID-19
В ОП призвали контролировать цены на экспресс-тесты на COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021
В ОП призвали контролировать цены на экспресс-тесты на COVID-19
Член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российский ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев заявил РИА Новости, что считает... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:08
2021-07-12T19:27
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российский ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев заявил РИА Новости, что считает необходимым установить контроль над розничными ценами на экспресс-тесты для выявления СOVID-19.По мнению общественника, важно дать возможность как можно большему числу граждан делать экспресс-тестирование, в том числе в домашних условиях, но для этого аптечные и торговые сети не должны завышать на них цены, несмотря на ажиотажный спрос.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
В ОП призвали контролировать цены на экспресс-тесты на COVID-19
19:08 12.07.2021 (обновлено: 19:27 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту "Внуково"
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В Общественной палате России призвали контролировать цены на экспресс-тесты на COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российский ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев заявил РИА Новости, что считает необходимым установить контроль над розничными ценами на экспресс-тесты для выявления СOVID-19.
По мнению общественника, важно дать возможность как можно большему числу граждан делать экспресс-тестирование, в том числе в домашних условиях, но для этого аптечные и торговые сети не должны завышать на них цены, несмотря на ажиотажный спрос.
"У нас есть список жизненно необходимых лекарственных препаратов, цены на которые жестко регулируются государством. Считаю, что подобный механизм регулирования необходимо применить и к ценам на тесты на СOVID-19 в такой непростой для страны период", – отметил Нифантьев.
 
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