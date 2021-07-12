Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/kosmos-1740946647.html
В Китае собрали урожай "космического" риса
В Китае собрали урожай "космического" риса - РИА Новости, 12.07.2021
В Китае собрали урожай "космического" риса
Ученые Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в провинции Гуандун на юге Китая собрали первый урожай риса из семян, которые в прошлом году слетали к РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:54
2021-07-12T15:57
чанъэ-4
земля
луна
космос - риа наука
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586298353_0:385:1081:993_1920x0_80_0_0_5b672a111aed17a13b4b7fe34ff52c1a.jpg
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Ученые Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в провинции Гуандун на юге Китая собрали первый урожай риса из семян, которые в прошлом году слетали к Луне и обратно в космическом аппарате "Чанъэ-5", сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.Китай 24 ноября 2020 года запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию. Аппарат 17 декабря успешно доставил на Землю 1731 грамм образцов лунного грунта, которые позже были переданы ученым для исследований.В репортаже телеканала сообщается, что сбор урожая "космического" риса начался 9 июля на поле учебно-исследовательской базы Южно-Китайского сельскохозяйственного университета. В прошлом году партия семян весом 40 грамм побывала в 23-дневной миссии к Луне, семена подверглись воздействия космического излучения, после чего вернулись на Землю и были переданы ученым университета.Процесс селекции, пересаживания, посева "космического" риса занял несколько месяцев, но результат оправдал ожидания – ученые смогли собрать первый урожай. В следующие несколько лет ученые планируют вновь и вновь высаживать и собирать рис из "космических" зерен, чтобы в результате получить новые сорта китайского риса.По мнению экспертов, "космический" рис имеет большую ценность для научных исследований, так как подвергшиеся космическому воздействию семена могут стать потенциальной основой для выведения новых высокоурожайных и качественных культур.Телеканал отмечает, что с 80-х годов прошлого века в Китае выращивают сотни сортов "космических" растений, включая овощи, зерновые и используемые в промышленности культуры.
https://ria.ru/20210711/brenson-1740840669.html
https://ria.ru/20210704/kosmos-1739787423.html
земля
луна
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586298353_0:284:1081:1094_1920x0_80_0_0_16a04450b8481652d26ec1147b4db4a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чанъэ-4, земля, луна, космос - риа наука, китай
В Китае собрали урожай "космического" риса
15:54 12.07.2021 (обновлено: 15:57 12.07.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковСнимок Луны с борта МКС
Снимок Луны с борта МКС - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

В Китае собрали первый урожай риса из семян, побывавших на Луне

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Ученые Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в провинции Гуандун на юге Китая собрали первый урожай риса из семян, которые в прошлом году слетали к Луне и обратно в космическом аппарате "Чанъэ-5", сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.
Китай 24 ноября 2020 года запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию. Аппарат 17 декабря успешно доставил на Землю 1731 грамм образцов лунного грунта, которые позже были переданы ученым для исследований.
Конференция Деньги будущего с участием Ричарда Брэнсона - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 21:35
Брэнсон рассказал о полете в космос
В репортаже телеканала сообщается, что сбор урожая "космического" риса начался 9 июля на поле учебно-исследовательской базы Южно-Китайского сельскохозяйственного университета. В прошлом году партия семян весом 40 грамм побывала в 23-дневной миссии к Луне, семена подверглись воздействия космического излучения, после чего вернулись на Землю и были переданы ученым университета.
Процесс селекции, пересаживания, посева "космического" риса занял несколько месяцев, но результат оправдал ожидания – ученые смогли собрать первый урожай. В следующие несколько лет ученые планируют вновь и вновь высаживать и собирать рис из "космических" зерен, чтобы в результате получить новые сорта китайского риса.
Экипаж китайского космического корабля Шэньчжоу-12. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 08:20Хочу стать космонавтом
Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос
По мнению экспертов, "космический" рис имеет большую ценность для научных исследований, так как подвергшиеся космическому воздействию семена могут стать потенциальной основой для выведения новых высокоурожайных и качественных культур.
Телеканал отмечает, что с 80-х годов прошлого века в Китае выращивают сотни сортов "космических" растений, включая овощи, зерновые и используемые в промышленности культуры.
 
Чанъэ-4ЗемляЛунаКосмос - РИА НаукаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму пригласили миссию ЕС приехать с визитом
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
Лента новостейМолния