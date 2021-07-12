https://ria.ru/20210712/kosmos-1740946647.html

В Китае собрали урожай "космического" риса

В Китае собрали урожай "космического" риса - РИА Новости, 12.07.2021

В Китае собрали урожай "космического" риса

Ученые Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в провинции Гуандун на юге Китая собрали первый урожай риса из семян, которые в прошлом году слетали к РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:54

2021-07-12T15:54

2021-07-12T15:57

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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Ученые Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в провинции Гуандун на юге Китая собрали первый урожай риса из семян, которые в прошлом году слетали к Луне и обратно в космическом аппарате "Чанъэ-5", сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.Китай 24 ноября 2020 года запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию. Аппарат 17 декабря успешно доставил на Землю 1731 грамм образцов лунного грунта, которые позже были переданы ученым для исследований.В репортаже телеканала сообщается, что сбор урожая "космического" риса начался 9 июля на поле учебно-исследовательской базы Южно-Китайского сельскохозяйственного университета. В прошлом году партия семян весом 40 грамм побывала в 23-дневной миссии к Луне, семена подверглись воздействия космического излучения, после чего вернулись на Землю и были переданы ученым университета.Процесс селекции, пересаживания, посева "космического" риса занял несколько месяцев, но результат оправдал ожидания – ученые смогли собрать первый урожай. В следующие несколько лет ученые планируют вновь и вновь высаживать и собирать рис из "космических" зерен, чтобы в результате получить новые сорта китайского риса.По мнению экспертов, "космический" рис имеет большую ценность для научных исследований, так как подвергшиеся космическому воздействию семена могут стать потенциальной основой для выведения новых высокоурожайных и качественных культур.Телеканал отмечает, что с 80-х годов прошлого века в Китае выращивают сотни сортов "космических" растений, включая овощи, зерновые и используемые в промышленности культуры.

https://ria.ru/20210711/brenson-1740840669.html

https://ria.ru/20210704/kosmos-1739787423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чанъэ-4, земля, луна, космос - риа наука, китай