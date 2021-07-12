https://ria.ru/20210712/kosachev-1741001908.html

Косачев назвал главный посыл статьи Путина об Украине

Косачев назвал главный посыл статьи Путина об Украине - РИА Новости, 12.07.2021

Косачев назвал главный посыл статьи Путина об Украине

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал главным посылом статьи президента РФ Владимира Путина о русских и украинцах тезис о том, что РФ никогда не станет... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T21:29

2021-07-12T21:29

2021-07-12T21:29

россия

константин косачев

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал главным посылом статьи президента РФ Владимира Путина о русских и украинцах тезис о том, что РФ никогда не станет "анти-Украиной".Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликована в понедельник на сайте Кремля. Президент отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о России как "стране-агрессоре", президент напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки."Блестящая статья и по смыслу, и по аргументации - как исторической, так и современной. Именно то, что так нужно сейчас нашим народам, разделенным административно, но не духовно", - написал Косачев в Facebook.По его мнению, честно и без ухода от проблемных тем обозначены исторические предпосылки и имеющиеся возможности для нормализации отношений. "Россия никогда не будет "анти-Украиной", и это самая главная мысль в исключительно своевременной и полезной статье", - подчеркнул он."И воспринять ее иначе, а такие попытки, увы, будут, могут только оглохшие и ослепшие в своем пещерном национализме украинские радикалы. Искренне верю, что они не смогут подчинить своей воле братский украинский народ", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740998948.html

https://ria.ru/20210712/krym-1740996448.html

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россия, константин косачев, владимир путин, украина, в мире