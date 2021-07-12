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Косачев назвал главный посыл статьи Путина об Украине
Косачев назвал главный посыл статьи Путина об Украине - РИА Новости, 12.07.2021
Косачев назвал главный посыл статьи Путина об Украине
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал главным посылом статьи президента РФ Владимира Путина о русских и украинцах тезис о том, что РФ никогда не станет... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T21:29
2021-07-12T21:29
россия
константин косачев
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал главным посылом статьи президента РФ Владимира Путина о русских и украинцах тезис о том, что РФ никогда не станет "анти-Украиной".Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликована в понедельник на сайте Кремля. Президент отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о России как "стране-агрессоре", президент напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки."Блестящая статья и по смыслу, и по аргументации - как исторической, так и современной. Именно то, что так нужно сейчас нашим народам, разделенным административно, но не духовно", - написал Косачев в Facebook.По его мнению, честно и без ухода от проблемных тем обозначены исторические предпосылки и имеющиеся возможности для нормализации отношений. "Россия никогда не будет "анти-Украиной", и это самая главная мысль в исключительно своевременной и полезной статье", - подчеркнул он."И воспринять ее иначе, а такие попытки, увы, будут, могут только оглохшие и ослепшие в своем пещерном национализме украинские радикалы. Искренне верю, что они не смогут подчинить своей воле братский украинский народ", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740998948.html
https://ria.ru/20210712/krym-1740996448.html
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россия, константин косачев, владимир путин, украина, в мире
Косачев назвал главный посыл статьи Путина об Украине
21:29 12.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал главный посыл статьи Путина об Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал главным посылом статьи президента РФ Владимира Путина о русских и украинцах тезис о том, что РФ никогда не станет "анти-Украиной".
Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликована в понедельник на сайте Кремля. Президент отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о России как "стране-агрессоре", президент напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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"Блестящая статья и по смыслу, и по аргументации - как исторической, так и современной. Именно то, что так нужно сейчас нашим народам, разделенным административно, но не духовно", - написал Косачев в Facebook.
По его мнению, честно и без ухода от проблемных тем обозначены исторические предпосылки и имеющиеся возможности для нормализации отношений. "Россия никогда не будет "анти-Украиной", и это самая главная мысль в исключительно своевременной и полезной статье", - подчеркнул он.
"И воспринять ее иначе, а такие попытки, увы, будут, могут только оглохшие и ослепшие в своем пещерном национализме украинские радикалы. Искренне верю, что они не смогут подчинить своей воле братский украинский народ", - заключил Косачев.
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