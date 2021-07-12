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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740983363.html
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире - РИА Новости, 12.07.2021
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Заболеваемость COVID-19 в мире растет четвертую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:45
2021-07-12T19:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
здоровье - общество
воз
вакцинация
в мире
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в мире растет четвертую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге."Кроме того, после десяти недель спада также выросла смертность", — добавил он.Глава ВОЗ подчеркнул, что сейчас мир переживает обострение ситуации с коронавирусной инфекцией."Это несет еще большую угрозу для человеческих жизней, &lt;…&gt; и мировой экономики", — отметил Гебрейесус.Также он признался, что наибольшую обеспокоенность у медиков вызывают регионы, столкнувшиеся с дефицитом вакцин.Как отметила на брифинге тарший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, среди полностью привитых также наблюдаются случаи повторного заражения штаммом "дельта", но при этом болезнь протекает в легкой форме или без симптомов.Она подчеркнула, что вакцины не защищают на 100 от заражений, но существенно снижают вероятность развития тяжелой формы COVID-19 или смерти от коронавирусной инфекции.Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке. По предварительным данным, эта разновидность отличается повышенной заразностью.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на долю дельты пришлось около 66% всех штаммов, выявленных в России с начала лета.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, вакцинация, в мире
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
18:45 12.07.2021 (обновлено: 19:34 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 четвертую неделю подряд

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в мире растет четвертую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.
"Кроме того, после десяти недель спада также выросла смертность", — добавил он.
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Глава ВОЗ подчеркнул, что сейчас мир переживает обострение ситуации с коронавирусной инфекцией.
"Это несет еще большую угрозу для человеческих жизней, <…> и мировой экономики", — отметил Гебрейесус.
Также он признался, что наибольшую обеспокоенность у медиков вызывают регионы, столкнувшиеся с дефицитом вакцин.
Как отметила на брифинге тарший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, среди полностью привитых также наблюдаются случаи повторного заражения штаммом "дельта", но при этом болезнь протекает в легкой форме или без симптомов.
Она подчеркнула, что вакцины не защищают на 100 от заражений, но существенно снижают вероятность развития тяжелой формы COVID-19 или смерти от коронавирусной инфекции.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке. По предварительным данным, эта разновидность отличается повышенной заразностью.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на долю дельты пришлось около 66% всех штаммов, выявленных в России с начала лета.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВакцинацияВ мире
 
 
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