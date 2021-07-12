https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740937765.html
В Таиланде выявили случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса
В Таиланде выявили случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021
В Таиланде выявили случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса
Таиландские медики выявили в Бангкоке случаи инфицирования одних и тех же пациентов одновременно двумя штаммами коронавируса – "дельта" и "альфа", заявил... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:17
2021-07-12T15:17
2021-07-12T15:17
распространение коронавируса
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БАНГКОК, 12 июл – РИА Новости. Таиландские медики выявили в Бангкоке случаи инфицирования одних и тех же пациентов одновременно двумя штаммами коронавируса – "дельта" и "альфа", заявил журналистам на пресс-конференции в министерстве здравоохранения генеральный директор департамента научно-медицинских исследований ведомства Супхакит Сирилак."Похоже, что в таких сообществах, проживающих в условиях скученности, и, как следствие – массового заражения, могут возникать такие "гибридные" случаи, смешанная инфекция", - заявил Сирилак, добавив, что подобные случаи есть и в других странах.По его словам, у таких пациентов в Таиланде пока нет симптомов, "так что, по-видимому, смешанная инфекция не означает, что болезнь должна проходить тяжелее".Глава научного департамента минздрава также отметил, что в настоящее время видна тенденция к тому, что "дельта"-штамм коронавируса постепенно вытеснит более распространенный в Таиланде в предыдущие месяцы "альфа"-штамм."Такова ситуация в 60 из 77 провинций страны, где уже появился "дельта"-штамм, и новые провинции попадают в этот список каждый день. В то же время на крайнем юге страны распространяется "бета"-штамм, которого пока нет в других частях Таиланда", - отметил он.В понедельник Таиланд зарегистрировал 8 656 новых заражений и 80 смертей от коронавируса. Более трети новых заражений и почти половина смертей ежедневно приходится на Бангкок. В таиландской столице впервые за весь период пандемии стала ощущаться нехватка коек в отделениях интенсивной терапии, в полевых госпиталях, в которые ранее помещали только больных с легким течением болезни, создаются собственные отделения интенсивной терапии.В настоящее время в Бангкоке и девяти провинциях страны, являющихся основными центрами распространения коронавирусной инфекции, действует режим жестких ограничений, включая комендантский час с 21.00 по 04.00. В рамках ограничительных мер прекращены крупные строительные работы, а лагеря-общежития строительных рабочих, обычно выходцев из дальних провинций или гастарбайтеров, переведены на полную изоляцию в связи с возникновением в них большого количество кластеров заражения. В лагерях-общежитиях проводится массовое тестирование, больных изолируют и лечат на территории лагерей.С момента начала пандемии в Таиланде заразились коронавирусной инфекцией 345 027 человек, скончался 2 791 человек. Более 80% случаев заражения и смертельных случаев в Таиланде приходится на период с 1 апреля по настоящее время.
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коронавирус covid-19, бангкок, таиланд, в мире
В Таиланде выявили случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса
Случаи заражения штаммами коронавируса "дельта" и "альфа" одновременно выявили в Бангкоке
БАНГКОК, 12 июл – РИА Новости.
Таиландские медики выявили в Бангкоке
случаи инфицирования одних и тех же пациентов одновременно двумя штаммами коронавируса – "дельта" и "альфа", заявил журналистам на пресс-конференции в министерстве здравоохранения генеральный директор департамента научно-медицинских исследований ведомства Супхакит Сирилак.
"Сегодня есть интересная информация: в одном из больших лагерей-общежитий строителей в Бангкоке в ходе массового тестирования выявлены случаи смешанной инфекции, два штамма – "альфа" и "дельта" – одновременно у одного пациента. Таких пациентов – семь человек", - сказал он.
"Похоже, что в таких сообществах, проживающих в условиях скученности, и, как следствие – массового заражения, могут возникать такие "гибридные" случаи, смешанная инфекция", - заявил Сирилак, добавив, что подобные случаи есть и в других странах.
По его словам, у таких пациентов в Таиланде
пока нет симптомов, "так что, по-видимому, смешанная инфекция не означает, что болезнь должна проходить тяжелее".
Глава научного департамента минздрава также отметил, что в настоящее время видна тенденция к тому, что "дельта"-штамм коронавируса постепенно вытеснит более распространенный в Таиланде в предыдущие месяцы "альфа"-штамм.
"Такова ситуация в 60 из 77 провинций страны, где уже появился "дельта"-штамм, и новые провинции попадают в этот список каждый день. В то же время на крайнем юге страны распространяется "бета"-штамм, которого пока нет в других частях Таиланда", - отметил он.
В понедельник Таиланд зарегистрировал 8 656 новых заражений и 80 смертей от коронавируса. Более трети новых заражений и почти половина смертей ежедневно приходится на Бангкок. В таиландской столице впервые за весь период пандемии стала ощущаться нехватка коек в отделениях интенсивной терапии, в полевых госпиталях, в которые ранее помещали только больных с легким течением болезни, создаются собственные отделения интенсивной терапии.
В настоящее время в Бангкоке и девяти провинциях страны, являющихся основными центрами распространения коронавирусной инфекции, действует режим жестких ограничений, включая комендантский час с 21.00 по 04.00. В рамках ограничительных мер прекращены крупные строительные работы, а лагеря-общежития строительных рабочих, обычно выходцев из дальних провинций или гастарбайтеров, переведены на полную изоляцию в связи с возникновением в них большого количество кластеров заражения. В лагерях-общежитиях проводится массовое тестирование, больных изолируют и лечат на территории лагерей.
С момента начала пандемии в Таиланде заразились коронавирусной инфекцией 345 027 человек, скончался 2 791 человек. Более 80% случаев заражения и смертельных случаев в Таиланде приходится на период с 1 апреля по настоящее время.