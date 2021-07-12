https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740903851.html

В Петербурге число госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось на 23%

В Петербурге число госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось на 23% - РИА Новости, 12.07.2021

В Петербурге число госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось на 23%

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге снизилось за прошедшую неделю на 23%, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:40

2021-07-12T12:40

2021-07-12T12:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге снизилось за прошедшую неделю на 23%, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."За прошлую неделю у нас было госпитализировано пять с половиной тысяч взрослых пациентов. Это на 23% меньше, чем неделей ранее", - сообщил губернатор Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.По словам Беглова, в городе растет охват ПЦР-тестированием. В настоящее время выполняется порядка 700 тестов на 100 тысяч населения, что почти в 4,5 раза больше нового норматива Роспотребнадзора –150 тестов на 100 тысяч человек. ПЦР-диагностику сейчас проводят 56 лабораторий.В настоящее время в Петербурге помощь больным оказывают 16 городских и 6 федеральных стационаров. В них развернуто 11476 инфекционных коек."Ни одно медучреждение, где оказывают помощь онкобольным пациентам, не перепрофилировано. Крупные стационары, такие как НИИ имени Джанелидзе, Больница №40 Курортного района, городская больница №26, Елизаветинская больница, в круглосуточном режиме оказывают помощь горожанам по всем профилям, включая высокотехнологичную помощь", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

санкт-петербург

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество