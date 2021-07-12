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В Петербурге число госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось на 23%
В Петербурге число госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось на 23% - РИА Новости, 12.07.2021
В Петербурге число госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось на 23%
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге снизилось за прошедшую неделю на 23%, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:40
2021-07-12T12:40
2021-07-12T12:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге снизилось за прошедшую неделю на 23%, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."За прошлую неделю у нас было госпитализировано пять с половиной тысяч взрослых пациентов. Это на 23% меньше, чем неделей ранее", - сообщил губернатор Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.По словам Беглова, в городе растет охват ПЦР-тестированием. В настоящее время выполняется порядка 700 тестов на 100 тысяч населения, что почти в 4,5 раза больше нового норматива Роспотребнадзора –150 тестов на 100 тысяч человек. ПЦР-диагностику сейчас проводят 56 лабораторий.В настоящее время в Петербурге помощь больным оказывают 16 городских и 6 федеральных стационаров. В них развернуто 11476 инфекционных коек."Ни одно медучреждение, где оказывают помощь онкобольным пациентам, не перепрофилировано. Крупные стационары, такие как НИИ имени Джанелидзе, Больница №40 Курортного района, городская больница №26, Елизаветинская больница, в круглосуточном режиме оказывают помощь горожанам по всем профилям, включая высокотехнологичную помощь", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество
В Петербурге число госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось на 23%
Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось за неделю на 23%