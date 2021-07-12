https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740885135.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Чувашии - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:06

2021-07-12T11:06

2021-07-12T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

чукотский автономный округ

здоровье - общество

томская область

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Чувашии - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Чувашия - 0,2%, 3. Томская область - 0,22%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210711/produkty-1740813445.html

чукотский автономный округ

томская область

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2021

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коронавирус в россии, чукотский автономный округ, здоровье - общество, томская область, общество