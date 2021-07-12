https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740884946.html

В России за сутки 16 429 человек выписали после COVID-19

В России за сутки 16 429 человек выписали после COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021

В России за сутки 16 429 человек выписали после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 16 429 человек после COVID-19, за все время выздоровели 5 216 648 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:05

2021-07-12T11:05

2021-07-12T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 16 429 человек после COVID-19, за все время выздоровели 5 216 648 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 16 429 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 5 216 648", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 7096, Подмосковье - 1481, Санкт-Петербурге - 779.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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