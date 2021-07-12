https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740884660.html
В России за сутки умерли 710 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 710 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021
В России за сутки умерли 710 человек с COVID-19
За сутки в России умерли 710 человек с COVID-19, за все время - 143 712, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:04
2021-07-12T11:04
2021-07-12T11:04
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 710 человек с COVID-19, за все время - 143 712, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 710 смертей ... За весь период по России умерло 143 712 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 107 человек, в Санкт-Петербурге - 104, в Иркутской области - 31.
https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740859182.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, иркутская область, общество
В России за сутки умерли 710 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 710 человек с COVID-19