https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740884438.html
В Москве выявили 5403 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 5403 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.07.2021
В Москве выявили 5403 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве - 5403, Подмосковье - 2566, Санкт-Петербурге - 2029, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:03
2021-07-12T11:03
2021-07-12T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084684_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_7c4b12346d644a6ddd48198716d74dc3.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве - 5403, Подмосковье - 2566, Санкт-Петербурге - 2029, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 5403, 2. Московская область 2566, 3. Санкт-Петербург 2029", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 30, Магаданской области - 24, Ненецком автономном округе - 12.
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084684_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c868ee21fe2feb62aee21d0cf77586f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 5403 новых случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 5403 новых случая заражения коронавирусом