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В Москве выявили 5403 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 5403 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.07.2021

В Москве выявили 5403 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве - 5403, Подмосковье - 2566, Санкт-Петербурге - 2029, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:03

2021-07-12T11:03

2021-07-12T11:03

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве - 5403, Подмосковье - 2566, Санкт-Петербурге - 2029, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 5403, 2. Московская область 2566, 3. Санкт-Петербург 2029", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 30, Магаданской области - 24, Ненецком автономном округе - 12.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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