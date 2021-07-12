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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740860496.html
Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19
Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021
Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19
Год или два может понадобиться для точного определения происхождения нового коронавируса, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T05:10
2021-07-12T05:10
распространение коронавируса
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
новосибирский государственный университет
общество
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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Год или два может понадобиться для точного определения происхождения нового коронавируса, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Ученый отметил, что в случае расследования причин атипичной пневмонии 2002-2003 года удалось довольно быстро найти очень похожие на выделенные от человека природные штаммы от животных и даже отследить путь - как вирус попал из природы к человеку.Нетесов пояснил, что коронавирусов в природе очень много у самых разных видов животных, не только у летучих мышей. Так, известно, что промежуточными хозяевами для впоследствии человеческих коронавирусов были и коровы, и пальмовые циветты, и енотовидные собаки, и по всей видимости другие мелкие млекопитающие, добавил он.
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, новосибирский государственный университет, общество
Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19
05:10 12.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ученый Нетесов заявил, что для выяснения происхождения COVID-19 может понадобиться до двух лет

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Год или два может понадобиться для точного определения происхождения нового коронавируса, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"Я думаю, что на это нужны месяцы, а далеко не дни, и может быть год-два. Просто надо очень многое изучить. Дело в том, что событие, которое произошло, также, как и возникновение вируса атипичной пневмонии – очень редкое природное событие", - сказал собеседник агентства.
Ученый отметил, что в случае расследования причин атипичной пневмонии 2002-2003 года удалось довольно быстро найти очень похожие на выделенные от человека природные штаммы от животных и даже отследить путь - как вирус попал из природы к человеку.
"Для нынешнего коронавируса тоже был найден, по крайней мере, один четкий предшественник, у которого гомология больше 96%, но оставшиеся 4% - это и есть загадка. Над ней сейчас бьются и решают специалисты в самых разных странах. В США вообще идет фундаментальное расследование, связанное с тем, что надо изучить как можно больше коронавирусов, которые обитают в летучих мышах и домашних животных", - сообщил специалист.
Нетесов пояснил, что коронавирусов в природе очень много у самых разных видов животных, не только у летучих мышей. Так, известно, что промежуточными хозяевами для впоследствии человеческих коронавирусов были и коровы, и пальмовые циветты, и енотовидные собаки, и по всей видимости другие мелкие млекопитающие, добавил он.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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Распространение коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукНовосибирский государственный университетОбщество
 
 
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