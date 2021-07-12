https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740860496.html

Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19

Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021

Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19

Год или два может понадобиться для точного определения происхождения нового коронавируса, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T05:10

2021-07-12T05:10

2021-07-12T05:10

распространение коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

новосибирский государственный университет

общество

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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Год или два может понадобиться для точного определения происхождения нового коронавируса, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Ученый отметил, что в случае расследования причин атипичной пневмонии 2002-2003 года удалось довольно быстро найти очень похожие на выделенные от человека природные штаммы от животных и даже отследить путь - как вирус попал из природы к человеку.Нетесов пояснил, что коронавирусов в природе очень много у самых разных видов животных, не только у летучих мышей. Так, известно, что промежуточными хозяевами для впоследствии человеческих коронавирусов были и коровы, и пальмовые циветты, и енотовидные собаки, и по всей видимости другие мелкие млекопитающие, добавил он.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740859936.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, новосибирский государственный университет, общество