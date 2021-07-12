https://ria.ru/20210712/kompensatsiya-1740969252.html
Украинский дипломат требует от Запада оружие из-за "Северного потока — 2"
Украинский дипломат требует от Запада оружие из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.07.2021
Украинский дипломат требует от Запада оружие из-за "Северного потока — 2"
В связи с достройкой газопровода "Северный поток — 2" западным партнерам следует не только предоставить Украине финансовую помощь, но и "всерьез задуматься" о... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-12T17:39
2021-07-12T17:39
2021-07-13T01:48
россия
ситуация на украине
северный поток — 2
валерий чалый
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экономика
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В связи с достройкой газопровода "Северный поток — 2" западным партнерам следует не только предоставить Украине финансовую помощь, но и "всерьез задуматься" о поставках вооружений, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.В эфире телеканала "Прямой" дипломат назвал возможность денежной компенсации "пряником", на который Киеву не стоит соглашаться."Хотите компенсировать — пожалуйста: поставляйте вооружения, тренируйте армию, и тогда мы будем спокойнее", — сказал он.Сейчас работы по укладке газопровода завершены на 98 процентов. Против запуска "Северного потока — 2" по-прежнему выступает Украина, которая боится потерять статус транзитера российского газа. Немецкие СМИ отмечали, что разногласия по проекту между США и Германией, в частности, могут быть урегулированы с помощью назначенной Киеву компенсации. В качестве вариантов рассматриваются поддержка производства и экспорта украинского водородного топлива и инвестиции в трубопроводную систему.В Москве неоднократно призывали отказаться от политизации вопросов, связанных с газопроводом, а также подчеркивали, что проект коммерчески выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210712/potok-1740856620.html
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россия, ситуация на украине, северный поток — 2, валерий чалый, евросоюз, сша, украина, в мире, экономика
Украинский дипломат требует от Запада оружие из-за "Северного потока — 2"
17:39 12.07.2021 (обновлено: 01:48 13.07.2021)
Экс-посол Украины в США Чалый назвал оружие справедливой компенсацией за "Северный поток — 2"