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Исполнитель главной роли в "Клоне" находится в тяжелом состоянии
Исполнитель главной роли в "Клоне" находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.07.2021
Исполнитель главной роли в "Клоне" находится в тяжелом состоянии
Бразильский актер Лусиано Шафир находится в больнице в тяжелом состоянии после повторного заражения коронавирусом, сообщает UOL TV e Famosos. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T08:51
2021-07-12T08:51
2021-07-12T09:19
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Бразильский актер Лусиано Шафир находится в больнице в тяжелом состоянии после повторного заражения коронавирусом, сообщает UOL TV e Famosos.По информации СМИ, Шафир был госпитализирован 22 июня и все еще находится в отделении интенсивной терапии.На совей странице в Instagram актер записал обращение к поклонникам.Среди российских зрителей Лусиано Шафир наиболее известен по роли Зейна в сериале "Клон" (2001).
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Исполнитель главной роли в "Клоне" находится в тяжелом состоянии
08:51 12.07.2021 (обновлено: 09:19 12.07.2021)
Исполнитель главной роли в "Клоне" Лусиано Шафир госпитализирован с тяжелой формой COVID-19