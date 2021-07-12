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Исполнитель главной роли в "Клоне" находится в тяжелом состоянии
Исполнитель главной роли в "Клоне" находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.07.2021
Исполнитель главной роли в "Клоне" находится в тяжелом состоянии
Бразильский актер Лусиано Шафир находится в больнице в тяжелом состоянии после повторного заражения коронавирусом, сообщает UOL TV e Famosos. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T08:51
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Бразильский актер Лусиано Шафир находится в больнице в тяжелом состоянии после повторного заражения коронавирусом, сообщает UOL TV e Famosos.По информации СМИ, Шафир был госпитализирован 22 июня и все еще находится в отделении интенсивной терапии.На совей странице в Instagram актер записал обращение к поклонникам.Среди российских зрителей Лусиано Шафир наиболее известен по роли Зейна в сериале "Клон" (2001).
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бразилия, в мире
Исполнитель главной роли в "Клоне" находится в тяжелом состоянии
08:51 12.07.2021 (обновлено: 09:19 12.07.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Sérgio Savarese / Актер Лусиано Зафир
Актер Лусиано Зафир - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
CC BY-SA 2.0 / Sérgio Savarese /

Исполнитель главной роли в "Клоне" Лусиано Шафир госпитализирован с тяжелой формой COVID-19

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Бразильский актер Лусиано Шафир находится в больнице в тяжелом состоянии после повторного заражения коронавирусом, сообщает UOL TV e Famosos.
По информации СМИ, Шафир был госпитализирован 22 июня и все еще находится в отделении интенсивной терапии.
На совей странице в Instagram актер записал обращение к поклонникам.
"Привет, ребята. Я все же решил снять это видео...Чтобы показать, что я жив", – рассказал он.
Среди российских зрителей Лусиано Шафир наиболее известен по роли Зейна в сериале "Клон" (2001).
 
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