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Исполнитель главной роли в "Клоне" находится в тяжелом состоянии

Исполнитель главной роли в "Клоне" находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.07.2021

Исполнитель главной роли в "Клоне" находится в тяжелом состоянии

Бразильский актер Лусиано Шафир находится в больнице в тяжелом состоянии после повторного заражения коронавирусом, сообщает UOL TV e Famosos. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T08:51

2021-07-12T08:51

2021-07-12T09:19

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Бразильский актер Лусиано Шафир находится в больнице в тяжелом состоянии после повторного заражения коронавирусом, сообщает UOL TV e Famosos.По информации СМИ, Шафир был госпитализирован 22 июня и все еще находится в отделении интенсивной терапии.На совей странице в Instagram актер записал обращение к поклонникам.Среди российских зрителей Лусиано Шафир наиболее известен по роли Зейна в сериале "Клон" (2001).

бразилия

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2021

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