https://ria.ru/20210712/klimat-1740970427.html

Лавров рассказал о сотрудничестве с США по климату

Лавров рассказал о сотрудничестве с США по климату - РИА Новости, 12.07.2021

Лавров рассказал о сотрудничестве с США по климату

Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с США по климатическим вопросам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:45

2021-07-12T17:45

2021-07-12T18:32

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с США по климатическим вопросам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия придает большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата, будет и далее сотрудничать по климатическим вопросам на международных площадках, в первую очередь, с участниками Рамочной конвенции ООН по изменению климата", - сказал Лавров перед началом переговоров со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.По его словам, в соответствии с Парижским соглашением Россия будет вносить вклад в поиск коллективных решений возникающих в сфере изменения климата проблем, исходя из национальных условий и задач социально-экономического развития."И в этом контексте, в этой работе рассчитываем на тесное взаимодействие с Соединенными Штатами, особенно в переговорном процессе участников Рамочной конвенции с целью обеспечить успешное проведение их встречи в Глазго осенью нынешнего года", - добавил Лавров."Считаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженностей и налаживания профессиональной предметной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с Керри.По его словам, такой подход полностью соответствует духу Женевского саммита президентов двух государств."Мы готовы всемерно его укреплять на основе равноправного взаимовыгодного диалога, который нацелен на поиск баланса интересов", - добавил глава МИД РФ.Двадцать шестая сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в рамках саммита в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html

https://ria.ru/20210706/sotrudnichestvo-1740115703.html

россия

глазго (город)

сша

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россия, сергей лавров, джон керри, глазго (город), оон, сша, в мире