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Лавров рассказал о сотрудничестве с США по климату
Лавров рассказал о сотрудничестве с США по климату - РИА Новости, 12.07.2021
Лавров рассказал о сотрудничестве с США по климату
Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с США по климатическим вопросам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:45
2021-07-12T18:32
россия
сергей лавров
джон керри
глазго (город)
оон
сша
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с США по климатическим вопросам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия придает большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата, будет и далее сотрудничать по климатическим вопросам на международных площадках, в первую очередь, с участниками Рамочной конвенции ООН по изменению климата", - сказал Лавров перед началом переговоров со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.По его словам, в соответствии с Парижским соглашением Россия будет вносить вклад в поиск коллективных решений возникающих в сфере изменения климата проблем, исходя из национальных условий и задач социально-экономического развития."И в этом контексте, в этой работе рассчитываем на тесное взаимодействие с Соединенными Штатами, особенно в переговорном процессе участников Рамочной конвенции с целью обеспечить успешное проведение их встречи в Глазго осенью нынешнего года", - добавил Лавров."Считаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженностей и налаживания профессиональной предметной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с Керри.По его словам, такой подход полностью соответствует духу Женевского саммита президентов двух государств."Мы готовы всемерно его укреплять на основе равноправного взаимовыгодного диалога, который нацелен на поиск баланса интересов", - добавил глава МИД РФ.Двадцать шестая сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в рамках саммита в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html
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россия, сергей лавров, джон керри, глазго (город), оон, сша, в мире
Лавров рассказал о сотрудничестве с США по климату
17:45 12.07.2021 (обновлено: 18:32 12.07.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / POOL
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Глава МИД Лавров назвал визит Керри в Москву позитивным сигналом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с США по климатическим вопросам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия придает большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата, будет и далее сотрудничать по климатическим вопросам на международных площадках, в первую очередь, с участниками Рамочной конвенции ООН по изменению климата", - сказал Лавров перед началом переговоров со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.
По его словам, в соответствии с Парижским соглашением Россия будет вносить вклад в поиск коллективных решений возникающих в сфере изменения климата проблем, исходя из национальных условий и задач социально-экономического развития.
"И в этом контексте, в этой работе рассчитываем на тесное взаимодействие с Соединенными Штатами, особенно в переговорном процессе участников Рамочной конвенции с целью обеспечить успешное проведение их встречи в Глазго осенью нынешнего года", - добавил Лавров.
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"Считаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженностей и налаживания профессиональной предметной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с Керри.
По его словам, такой подход полностью соответствует духу Женевского саммита президентов двух государств.
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"Мы готовы всемерно его укреплять на основе равноправного взаимовыгодного диалога, который нацелен на поиск баланса интересов", - добавил глава МИД РФ.
Двадцать шестая сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в рамках саммита в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
 
РоссияСергей ЛавровДжон КерриГлазго (город)ООНСШАВ мире
 
 
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