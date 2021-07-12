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Человек погиб при обрушении гостиницы в Китае
Человек погиб при обрушении гостиницы в Китае - РИА Новости, 12.07.2021
Человек погиб при обрушении гостиницы в Китае
Часть здания отеля обрушилась в понедельник в городе Сучжоу в китайской восточной провинции Цзянсу, в результате один человек погиб, еще 10 пропали без вести,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:49
2021-07-12T14:49
2021-07-12T15:03
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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Часть здания отеля обрушилась в понедельник в городе Сучжоу в китайской восточной провинции Цзянсу, в результате один человек погиб, еще 10 пропали без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.Обрушение здания отеля "Сыцзи Кайюань" произошло в понедельник во второй половине дня по пока неустановленной причине. По состоянию на 18.40 по местному времени (13.40 мск) из-под завалов удалось извлечь восемь человек, один из которых погиб, состояние четырех человек стабильное, троим оказывают медицинскую помощь.На месте продолжается поисково-спасательная операция. Официальных данных о том, сколько человек находилось в здании гостиницы на момент обрушения, не поступало.
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туризм, новости - туризм, цзянсу, китай, происшествия, в мире
Человек погиб при обрушении гостиницы в Китае
14:49 12.07.2021 (обновлено: 15:03 12.07.2021)
Человек погиб и десять пропали без вести при обрушении гостиницы в китайском городе Сучжоу