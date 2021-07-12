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ЦВО передал кислород больницам Красноярского края и Челябинской области

ЦВО передал кислород больницам Красноярского края и Челябинской области - РИА Новости, 12.07.2021

ЦВО передал кислород больницам Красноярского края и Челябинской области

Передачу кислорода больницам Красноярского края и Челябинской области для лечения ковидных пациентов организовали в Центральном военном округе (ЦВО), сообщает... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:38

2021-07-12T15:38

2021-07-12T15:38

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Передачу кислорода больницам Красноярского края и Челябинской области для лечения ковидных пациентов организовали в Центральном военном округе (ЦВО), сообщает округ в понедельник."В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина организовано оказание помощи лечебным учреждениям Красноярского края и Челябинской области в обеспечении медицинским кислородом, использующимся в лечении ковидных пациентов", - говорится в сообщении.Ежесуточно на военных аэродромах "Канск" и "Шагол" в медучреждения Красноярского края и Челябинской области организована передача по 350 килограммов жидкого медицинского кислорода, вырабатываемого автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Данный кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов для обеспечения жизнедеятельности экипажа.Снабжение больниц проводится без ущерба боеготовности авиаполков ЦВО, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210603/saturatsiya-1735480882.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, центральный военный округ, здоровье - общество, красноярский край, челябинская область