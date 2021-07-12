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ЦВО передал кислород больницам Красноярского края и Челябинской области
ЦВО передал кислород больницам Красноярского края и Челябинской области - РИА Новости, 12.07.2021
ЦВО передал кислород больницам Красноярского края и Челябинской области
Передачу кислорода больницам Красноярского края и Челябинской области для лечения ковидных пациентов организовали в Центральном военном округе (ЦВО), сообщает... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:38
2021-07-12T15:38
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
центральный военный округ
здоровье - общество
красноярский край
челябинская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Передачу кислорода больницам Красноярского края и Челябинской области для лечения ковидных пациентов организовали в Центральном военном округе (ЦВО), сообщает округ в понедельник."В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина организовано оказание помощи лечебным учреждениям Красноярского края и Челябинской области в обеспечении медицинским кислородом, использующимся в лечении ковидных пациентов", - говорится в сообщении.Ежесуточно на военных аэродромах "Канск" и "Шагол" в медучреждения Красноярского края и Челябинской области организована передача по 350 килограммов жидкого медицинского кислорода, вырабатываемого автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Данный кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов для обеспечения жизнедеятельности экипажа.Снабжение больниц проводится без ущерба боеготовности авиаполков ЦВО, уточняется в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, центральный военный округ, здоровье - общество, красноярский край, челябинская область
ЦВО передал кислород больницам Красноярского края и Челябинской области
15:38 12.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы
Вентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЦВО передал кислород красноярским и челябинским больницам для лечения пациентов с COVID-19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Передачу кислорода больницам Красноярского края и Челябинской области для лечения ковидных пациентов организовали в Центральном военном округе (ЦВО), сообщает округ в понедельник.
"В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина организовано оказание помощи лечебным учреждениям Красноярского края и Челябинской области в обеспечении медицинским кислородом, использующимся в лечении ковидных пациентов", - говорится в сообщении.
Ежесуточно на военных аэродромах "Канск" и "Шагол" в медучреждения Красноярского края и Челябинской области организована передача по 350 килограммов жидкого медицинского кислорода, вырабатываемого автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Данный кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов для обеспечения жизнедеятельности экипажа.
Снабжение больниц проводится без ущерба боеготовности авиаполков ЦВО, уточняется в сообщении.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Центральный военный округЗдоровье - ОбществоКрасноярский крайЧелябинская область
 
 
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